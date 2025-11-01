 Insivumeh da por iniciada la temporada de frentes fríos
Nacionales

Insivumeh da por iniciada la temporada de frentes fríos

Conred compartió varias recomendaciones, destacando que en los próximos meses se espera el ingreso de al menos 16 frentes fríos.

Foto: Publinews
Las autoridades resaltaron la importania de mantener una adecuada protección contra el frío. / FOTO: Archivo.

Abrigarse adecuadamente será uno de los consejos más importantes que estará recalcando la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) durante los próximos meses, tomando en cuenta que el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) dio por iniciada la temporada de bajas temperaturas. La vocera de Conred, Valeria Urízar, informó que para lo que resta de este año e inicios del 2026 se espera el ingreso de al menos 16 frentes fríos.

Urizar destacó que, con el final de la época lluviosa, se da por iniciado el comienzo de las bajas temperaturas en el territorio nacional. La comunicadora subrayó que las lluvias disminuirán principalmente en la meseta central, valles de oriente y sur del país.

Urízar añadió que los frentes fríos continuarán en el territorio nacional hasta marzo de 2026, aunque aclaró que la mayor parte de ellos afectará el país entre noviembre y febrero del año entrante.

Los frentes fríos incrementarán la nubosidad, la velocidad del viento y generarán bajas temperaturas, como parte de sus efectos", comentó la licenciada Urízar.

Las recomendaciones ante los frentes fríos

La Secretaría Ejecutiva de Conred agregó más recomendaciones por las bajas temperaturas, entre ellas proteger a niñas y niños abrigándolos bien. Además, pidieron cuidar de la salud de los adultos mayores y de las mascotas para evitar que contraigan enfermedades respiratorias.

Además, la entidad recordó que es necesario seguir poniendo atención a las instrucciones de las autoridades y reportar cualquier emergencia al sistema Conred, en el teléfono 119 y a los cuerpos de socorro.

En sus redes sociales, Conred recordó la importancia de mantener una mochila de las 72 horas por cada miembro de la familia.

¿Qué debe llevar?

Según la guía oficial de CONRED, estos son los elementos básicos recomendados:

Documentos importantes (en bolsa plástica sellada):

  • DPI, pasaportes, licencias
  • Certificados médicos
  • Tarjetas de seguro
  • Información de contacto de emergencia

Agua potable y alimentos no perecederos:

  • Al menos 2 litros de agua por persona
  • Barras energéticas, enlatados, galletas saladas
  • Abrelatas manual

Botiquín básico de primeros auxilios:

  • Alcohol, gasas, vendas, analgésicos
  • Medicamentos personales con receta
  • Mascarillas y guantes desechables

Elementos de iluminación y comunicación:

  • Linterna de mano o frontal
  • Baterías adicionales
  • Radio portátil con baterías o solar
  • Cargador de celular o batería externa

Ropa de cambio y protección:

  • Muda de ropa interior y calcetines
  • Suéter impermeable o poncho
  • Zapatos cómodos cerrados

Para niños o personas dependientes:

  • Pañales, fórmula, biberones
  • Juguete pequeño o manta reconfortante

? Para mascotas (si aplica):

  • Comida, agua, correa, bolsa de transporte

Otros útiles importantes:

  • Silbato de emergencia
  • Manta térmica o cobija
  • Cuaderno con teléfonos y direcciones anotadas
  • Dinero en efectivo (billetes de baja denominación)

Urízar finalizó haciendo un llamado a mantener una cultura de prevención de desastres subrayando que "Conred somos todos".

Abundante nubosidad continuará de centro a norte del país

El Insivumeh pidió a los guatemaltecos abrigarse bien y mantener las precauciones por abundante nubosidad y posibles lluvias con viento acelerado.

