Abundante nubosidad continuará de centro a norte del país

El departamento de pronósticos del Instituto Nacional de Sismología Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que sobre el país prevalece abundante nubosidad y que la misma continuará en las próximas horas del centro hacia el norte del país. En su reporte de análisis e interpretación satelital, el ente científico afirmó que actualmente se registra abundante nubosidad en sectores de la Franja Transversal del Norte, Caribe, Occidente, sur de Petén y Altiplano Central.
Sin embargo, la entidad agregó que en el resto del país hay reportes de cielo despejado, aunque hay "llovizna muy ligera en el caribe y neblina en centro de Quetzaltenango y Alta Verapaz". "En las últimas 24 horas se registraron lluvias o lloviznas en las estaciones sinópticas con un acumulado menor a 5 mm", advirtió el ente científico.
El Insivumeh pronosticó que para las próximas horas "se prevé que la abundante nubosidad sobre las regiones del norte al centro se mantenga". Sin embargo, temporalmente puede presentarse nubosidad dispersa, consideró la dependencia del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.
"Debido al ingreso de humedad desde el océano Pacífico se pronostica que en horas de la tarde o noche se presenten lluvias acompañadas de actividad eléctrica sobre Bocacosta", destacó el Insivumeh.
El documento añade que se espera "nubosidad dispersa o pocas nubes en la noche" en varios sectores del país. Agregó que "la velocidad del viento proveniente del norte variará entre los 25 a 35 kilómetros por hora en Altiplano Central y Valles de Oriente".
Áreas con bajas temperaturas
El Insivumeh añadió que por el momento se prevé frío durante la noche y madrugada sobre el Occidente y Altiplano Central del país.
Ante esas condiciones, el Insivumeh recomendó tomar las precauciones necesarias, ante la posibilidad de lluvias y viento acelerado. Puntualmente, el Insivumeh pidió utilizar abrigo durante la noche y madrugada, especialmente en los sectores más elevados del país.