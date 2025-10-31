 Familias guatemaltecas celebran Halloween
Nacionales

Familias guatemaltecas celebran Halloween

Los guatemaltecos salieron a las calles inspirados en distintos personajes para celebrar la noche de brujas.

Compartir:
El Centro Histórico de Guatemala nuevamente reúne a decenas de guatemaltecos que disfrutan de Halloween., Foto Omar Solís
El Centro Histórico de Guatemala nuevamente reúne a decenas de guatemaltecos que disfrutan de Halloween. / FOTO: Foto Omar Solís

La noche de este viernes 31 de octubre, niños, jóvenes y adultos disfrutan de la noche de brujas o Halloween, en distintos lugares de la Ciudad de Guatemala, disfrazados de diferentes personajes, uno de los principales puntos de reunión fue el Paseo de la Sexta Avenida en el Centro Histórico de la capital, dónde los pequeños aprovecharon para pedir dulces.

El Paseo de la Sexta, vuelve a ser el escenario para los pequeños, jóvenes, adultos y familias que lucen disfraces de diferentes personajes.

Algunos de los atuendos que destacan en la celebración de Halloween, son: El Payaso It, Scream, Drácula, la Cenicienta, Harley Queen,  entre otros.

El Paseo de la Sexta se ha caracterizado por ser el escenario por el que muchos guatemaltecos opten por disfrazarse y caminar, luciendo sus llamativos atuendos.

Origen de Halloween

Halloween tiene raíces en la cultura celta. Para ellos, el 31 de octubre era una fecha en que los muertos volvían al mundo, y se realizaban rituales para ahuyentar espíritus. En esa noche, que simbolizaba el final del verano, la gente se disfrazaba para confundirse con las almas errantes.

Además, la frase Trick or Treat proviene de una tradición medieval llamada souling, en la que los pobres pedían comida a cambio de rezar por las almas de los difuntos.

El uso de disfraces en Halloween no es solo una costumbre moderna. Su origen se encuentra en las creencias celtas del Samhain. Los habitantes temían encontrarse con seres del otro mundo, por lo que se vestían con pieles de animales y máscaras para pasar desapercibidos o intimidar a los espíritus malignos.

Halloween | Foto Omar Solís

Halloween / Foto Omar Solís

Halloween | Foto Omar Solís

Halloween / Foto Omar Solís

Halloween | Foto Omar Solís

Halloween / Foto Omar Solís

Halloween | Foto Omar Solís

Halloween / Foto Omar Solís

Halloween | Foto Omar Solís

Halloween / Foto Omar Solís

Halloween | Foto Omar Solís

Halloween / Foto Omar Solís

Halloween | Foto Omar Solís

Halloween / Foto Omar Solís

Halloween | Foto Omar Solís

Halloween / Foto Omar Solís

Halloween | Foto Omar Solís

Halloween / Foto Omar Solís

Halloween | Foto Omar Solís

Halloween / Foto Omar Solís

Halloween | Foto Omar Solís

Halloween / Foto Omar Solís

Halloween | Foto Omar Solís

Halloween / Foto Omar Solís

Si bien es popular en países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Irlanda, gracias a la industria cinematográfica y las redes sociales, sus costumbres se expandieron a otras naciones del mundo, como Guatemala.

El fiambre guatemalteco, ritual culinario que honra a los difuntos

Este platillo continúa siendo una celebración de la memoria, un acto de amor familiar que preserva siglos de historia, sabor y el legado de quienes ya no están.

Con información de Omar Solís Emisoras Unidas Digital*

En Portada

Día de los Santos: Acuden a honrar la memoria de sus difuntost
Nacionales

Día de los Santos: Acuden a honrar la memoria de sus difuntos

08:11 PM, Oct 31
La Antigua Guatemala recibe la Vuelta Guatemala 2025t
Deportes

La Antigua Guatemala recibe la Vuelta Guatemala 2025

05:54 PM, Oct 31
Familias guatemaltecas celebran Halloweent
Nacionales

Familias guatemaltecas celebran Halloween

09:47 PM, Oct 31
El fiambre guatemalteco, ritual culinario que honra a los difuntost
Nacionales

El fiambre guatemalteco, ritual culinario que honra a los difuntos

09:09 PM, Oct 31

Temas

GuatemalaFútbolJuegos CentroamericanosNoticias de GuatemalaMundial 2026CorrupciónSeguridadEstados UnidosSeguridad vialEE.UU.Futbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos