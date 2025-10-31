Familias guatemaltecas celebran Halloween

La noche de este viernes 31 de octubre, niños, jóvenes y adultos disfrutan de la noche de brujas o Halloween, en distintos lugares de la Ciudad de Guatemala, disfrazados de diferentes personajes, uno de los principales puntos de reunión fue el Paseo de la Sexta Avenida en el Centro Histórico de la capital, dónde los pequeños aprovecharon para pedir dulces.
El Paseo de la Sexta, vuelve a ser el escenario para los pequeños, jóvenes, adultos y familias que lucen disfraces de diferentes personajes.
Algunos de los atuendos que destacan en la celebración de Halloween, son: El Payaso It, Scream, Drácula, la Cenicienta, Harley Queen, entre otros.
El Paseo de la Sexta se ha caracterizado por ser el escenario por el que muchos guatemaltecos opten por disfrazarse y caminar, luciendo sus llamativos atuendos.
Origen de Halloween
Halloween tiene raíces en la cultura celta. Para ellos, el 31 de octubre era una fecha en que los muertos volvían al mundo, y se realizaban rituales para ahuyentar espíritus. En esa noche, que simbolizaba el final del verano, la gente se disfrazaba para confundirse con las almas errantes.
Además, la frase Trick or Treat proviene de una tradición medieval llamada souling, en la que los pobres pedían comida a cambio de rezar por las almas de los difuntos.
El uso de disfraces en Halloween no es solo una costumbre moderna. Su origen se encuentra en las creencias celtas del Samhain. Los habitantes temían encontrarse con seres del otro mundo, por lo que se vestían con pieles de animales y máscaras para pasar desapercibidos o intimidar a los espíritus malignos.
Si bien es popular en países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Irlanda, gracias a la industria cinematográfica y las redes sociales, sus costumbres se expandieron a otras naciones del mundo, como Guatemala.
Con información de Omar Solís Emisoras Unidas Digital*