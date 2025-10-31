Refuerzan operativos de tránsito por actividades de Halloween

Las autoridades de tránsito informaron que este viernes 31 de octubre se reforzarán los operativos de control en la Ciudad de Guatemala y áreas aledañas tomando en cuenta que se espera una masiva afluencia de personas en las calles por las celebraciones de la Noche de Brujas o Halloween.
Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la capital, explicó que se desplegarán aproximadamente 150 agentes entre las zonas 1, 9, 10, 11 , 12 13, 15, 16 y zona 1, que serían las ocho con mayor demanda por actividades de entretenimiento y diversión durante la jornada.
"La particularidad es que es una celebración donde podría haber consumo de alcohol y su relación con el volante y el manubrio, por eso se desplegará personal en todos estos sectores y se estará realizando una acción conjunta con la PNC para que no se lleven a cabo actividades relacionadas con abusos de velocidad, competencias, o que en su momento constituyan una forma de violentar las normas viales", dijo.
El funcionario explicó que se va a mantener el monitoreo respectivo con las fuerzas de seguridad. También compartió que durante las verificaciones se podría requerir a los conductores que presenten su licencia de conducir, tarjeta de circulación y se constatará que las placas estén actualizadas y visibles para los demás usuarios.