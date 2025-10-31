 Refuerzan operativos de tránsito por actividades de Halloween
Nacionales

Refuerzan operativos de tránsito por actividades de Halloween

Las autoridades aseguraron que las "caravanas del terror" no están autorizadas.

., Tránsito PNC
. / FOTO: Tránsito PNC

Las autoridades de tránsito informaron que este viernes 31 de octubre se reforzarán los operativos de control en la Ciudad de Guatemala y áreas aledañas tomando en cuenta que se espera una masiva afluencia de personas en las calles por las celebraciones de la Noche de Brujas o Halloween.

Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la capital, explicó que se desplegarán aproximadamente 150 agentes entre las zonas 1, 9, 10, 11 , 12 13, 15, 16 y zona 1,  que serían las ocho con mayor demanda por actividades de entretenimiento y diversión durante la jornada.

"La particularidad es que es una celebración donde podría haber consumo de alcohol y su relación con el volante y el manubrio, por eso se desplegará personal en todos estos sectores y se estará realizando una acción conjunta con la PNC para que no se lleven a cabo actividades relacionadas con abusos de velocidad, competencias, o que en su momento constituyan una forma de violentar las normas viales", dijo.

El funcionario explicó que se va a mantener el monitoreo respectivo con las fuerzas de seguridad. También compartió que durante las verificaciones se podría requerir a los conductores que presenten su licencia de conducir, tarjeta de circulación y se constatará que las placas estén actualizadas y visibles para los demás usuarios.

