Motorista con gesto solidario frente al San Juan de Dios

Motorista protagoniza gesto solidario frente al Hospital General San Juan de Dios previo a Navidad

Video registra a motorista y su acompañante al llegar al hospital San Juan de Dios para ofrecer un momento de alivio a quienes esperaban en el exterior.

Motorista y acompañante sorprenden con gesto solidario.
Motorista y acompañante sorprenden con gesto solidario. / FOTO: Captura de pantalla video Facebook.

Un video que circula en redes sociales ha llamado la atención de miles de usuarios al mostrar un sencillo pero significativo acto de solidaridad ocurrido frente al Hospital General San Juan de Dios, en plena época navideña. Las imágenes captaron el momento en que una pareja, a bordo de una motocicleta, llegó hasta el lugar con un objetivo claro: compartir un momento de alegría con quienes atravesaban una jornada difícil.

Según se observa en el clip, la pareja se detuvo frente al centro asistencial y, sin llamar la atención ni realizar anuncios, comenzó a sacar pequeños obsequios de las bolsas que llevaban consigo. Los regalos fueron entregados principalmente a niños y a personas que se encontraban en los alrededores del hospital, muchos de ellos acompañando a familiares internados o esperando atención médica.

Las reacciones no tardaron en aparecer. Sonrisas espontáneas, miradas de sorpresa y manos extendidas marcaron el intercambio, que se desarrolló en cuestión de minutos. El video deja ver un ambiente de cercanía y gratitud, sin discursos, sin organización formal y sin la presencia de cámaras institucionales. Solo un gesto directo y humano.

Se desconce la identidad del motorista y su acompañante 

Tras repartir todos los obsequios, la pareja volvió a aarancar a la motocicleta y se retiró del lugar, dejando atrás un momento que, aunque breve, generó alivio emocional entre quienes lo presenciaron. No se conocen mayores detalles sobre la identidad de los protagonistas ni sobre el origen de los regalos.

El material ha sido compartido ampliamente en plataformas digitales, donde usuarios han destacado el valor de este tipo de acciones en fechas como la Navidad. En medio de un contexto marcado por noticias complejas y situaciones adversas, el video ha servido como recordatorio de que la solidaridad aún se manifiesta en gestos simples, muchas veces anónimos, que logran impactar de forma positiva en la vida cotidiana.

