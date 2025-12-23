 Choque complica el tránsito en Liberamiento de Chimaltenango
Nacionales

Choque complica el tránsito en Liberamiento de Chimaltenango

Bomberos reportaron que El Liberamiento de Chimaltenango fue escenario de una colisión entre un carro particular y un camión.

Los accidentes sobre la cinta asfáltica ocurrieron durante la madrugada., Bomberos Voluntarios de Chimaltenango.
Los accidentes sobre la cinta asfáltica ocurrieron durante la madrugada. / FOTO: Bomberos Voluntarios de Chimaltenango.

Automovilistas hicieron llamadas de emergencia a los Bomberos Voluntarios durante la mañana de este martes (23/12/2025) para reportar que un carro y un camión chocaron en el kilómetro 50 de la ruta conocida como El libramiento de Chimaltenango. Al lugar de la emergencia acudieron socorristas de la 21 y 35 compañía, con sede en Chimaltenango y San Andrés Itzapa, respectivamente.

Los paramédicos confirmaron que al llegar al lugar encontraron a un hombre con heridas de consideración, por lo que de inmediato se le aplicaron los primeros auxilios. Tras una evaluación médica, los rescatistas consideraron que el paciente no ameritaba ser trasladado hacia ningún centro asistencial.

En el tramo afectado del Liberamieto de Chimaltenango los rescatistas reportaron daños materiales y complicaciones sen el transito vial, en ambos sentidos de la vía. Al lugar acudieron autoridades de tránsito para realizar trabajos de apoyo, para liberar el paso rápidamente.

Otro accidente fue reportado en el kilómetro 35.5 de la ruta interamericana, donde una persona resultó herida por otra colisión entre un camión y un tráiler. Testigos narraron que después del encontronazo, el cabezal y furgón escaparon, continuando su ruta.

Maniobras de rescate de los bomberos

El percance ocurrió en la jurisdicción de Santa María Cauque, Santiago Sacatepéquez y la emergencia fue atendida por Bomberos Municipales Departamentales.

El cuerpo de socorro reportó el rescate del piloto del camión, porque había quedado atrapado dentro de los hierros retorcidos de la cabina. Los paramédicos evaluaron al afectado y determinaron que tenía varias heridas de consideración, por lo que fue trasladada hacia el Hospital Nacional de Chimaltenango.

Testigos narraron que el accidente vial generó complicaciones vehiculares sobre la ruta Interamericana.

En la capital, un motorista resultó herido tras derrapar en la calzada Atanasio Tzul y 37 calle de la zona 12. En tanto, otra colisión fue protagonizada por un carro particular y un picop en la Calzada José Milla y Vidaurre, zona 6 capitalina.

