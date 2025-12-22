 José Rubén Zamora vivirá su tercera Navidad en prisión
José Rubén Zamora vivirá su tercera Navidad en prisión

El periodista enfrenta procesos por lavado de dinero, obstrucción a la justicia y falsificación de documentos, cargos que su defensa y organizaciones, consideran fabricados y espurios.

Jose Ruben Zamora, Foto EFE
Jose Ruben Zamora / FOTO: Foto EFE

El periodista José Rubén Zamora pasará las festividades de fin de año en prisión preventiva por tercer año, "secuestrado" por el Ministerio Público (MP), según aseveró este lunes 22 de diciembre, su hijo, José Carlos Zamora.

El comunicador, de 69 años, fue detenido en julio de 2022 después de lanzar fuertes críticas por corrupción contra el presidente en aquel momento, Alejandro Giammattei, y permanece en prisión preventiva por varios casos en su contra sin sentencia firme ni proceso judicial a la vista.

Su hijo es tajante al calificar la detención como una persecución política. "Tiene ya más de tres años detenido arbitrariamente sin proceso, sin audiencias, sin condena. Básicamente es un secuestro por parte de este grupo criminal que está enquistado en el Ministerio Público", dijo.

Durante más de dos décadas, Zamora Marroquín se consolidó como uno de los periodistas más emblemáticos del país al frente del diario El Periódico, donde denunció cientos de casos de corrupción durante los Gobiernos de Alejandro Giammattei (2020-2024), Jimmy Morales (2016-2020) y Otto Pérez Molina (2012-2015).

En un mensaje divulgado en noviembre pasado en sus redes sociales, Zamora Marroquín denunció nuevamente la corrupción de Giammattei, indicó que el expresidente se alió con narcotraficantes e hizo una analogía sobre como "el infierno está vacío, deshabitado" ya que "los demonios andan sueltos, viven y reinan en Guatemala".

El periodista enfrenta procesos por lavado de dinero, obstrucción a la justicia y falsificación de documentos, cargos que su defensa y organizaciones humanitarias nacionales e internacionales, como Amnistía Internacional, consideran fabricados y espurios, sin que a la fecha se haya comprobado su culpabilidad.

Aunque en 2024 el periodista gozó brevemente de arresto domiciliario, la distancia física con sus seres queridos en el exilio impidió un festejo real. En la actualidad, Zamora permanece recluido en la cárcel del cuartel militar Mariscal Zavala.

"Es una situación complicada porque es un doble impacto; la familia se separó porque los que quedaban allá (en Guatemala), mi hermano menor y mi mamá, tuvieron que salir del país por amenazas", recapitula su hijo, José Carlos Zamora.

Pese al encierro, la familia destaca la entereza del comunicador y su firme convicción de lograr su libertad "tarde o temprano".

De acuerdo a su hijo, Zamora Marroquín "ve su encarcelamiento como una extensión de su trabajo como periodista" y se mantiene "totalmente convencido de sus principios".

La situación de Zamora no es aislada. Los líderes de la organización indígena 48 Cantones de Totonicapán Luis Pacheco (quien también es viceministro de Energía y Minas) y Héctor Chaclán también pasarán estas fechas en prisión debido a lo que sus abogados denuncian como "litigios maliciosos" de la Fiscalía para retrasar sus audiencias, tras su captura en abril de este año sindicados de manifestarse en contra del Ministerio Público en 2023.

En la misma situación se encuentra el exfiscal anticorrupción Stuardo Campo, también perseguido por el Ministerio Público, cuya cúpula, comandada por la fiscal general, Consuelo Porras, se encuentra sancionada por corrupción por Estados Unidos y la Unión Europea.

"Son muchos guatemaltecos los que están separados de su familia por estas redes de criminales", concluyó Zamora hijo, también periodista y quien desde junio pasado fue nombrado director regional del Comité de Protección para Periodistas (CPJ), con sede en Nueva York.

Trump podría remover al embajador de EE. UU. en Guatemala

La medida formaría parte de una renovación de diplomáticos en Guatemala y 29 sedes diplomáticas más.

Vía EFE

Nacionales

