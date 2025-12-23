 Congreso suspende actividades por el asueto de fin de año
Nacionales

Congreso suspende actividades por el asueto de fin de año

La última acción del año fue presentada por el diputado Álvaro Arzú Escobar, quien solicitó interpelar al Canciller, Carlos Ramiro Martínez.

Compartir:
El Congreso abordará el tema de Comisiones de Postulación al finalizar el receso., Omar Solís/Emisoras Unidas
El Congreso abordará el tema de Comisiones de Postulación al finalizar el receso. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El Congreso de la República cerró sus puertas al público y suspendió actividades administrativas y legislativas, durante este martes 23 de diciembre, con motivo del asueto de fin de año. Autoridades del Organismo Legislativo informaron que, de acuerdo con el artículo 17 del pacto laboral, se reconoce como días de asueto los que están en el período del 24 de diciembre al 1 de enero.

En ese contexto, el Parlamento declaró que este martes fue el último día de labores, antes del receso. No obstante, los congresistas informaron que las actividades continuarán a partir del lunes 5 de enero de 2026.

El Congreso explicó que, una vez retomadas las labores, se retomarán las actividades concernientes al período extraordinario de sesiones, el cual se extiende hasta el 13 de enero.

"El período ordinario iniciará el 14 de enero y concluirá el 15 de mayo, conforme lo establece la Ley Orgánica del Organismo Legislativo", argumentaron por medios oficiales.

En otras noticias: Cuatro militares siguen en el hospital por hechos en Nahualá.

Cuatro militares siguen en el hospital por hechos en Nahualá

Médicos confirmaron que siete soldados fueron dados de alta, tras el repunte del conflicto entre Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán.

Comisiones de Postulación serán tema prioritario en el Congreso

Durante las primeras semanas de trabajo, desde el 13 de enero, está prevista una sesión extraordinaria para tratar detalles que buscarán finalizar la convocatoria de la Comisión de Postulación en cargada del proceso de elección de aspirantes al cargo de fiscal general y jefe del Ministerio Público.

"Uno de los temas pendientes, que también tiene que conocer el pleno en esos días, es la juramentación de la Postuladora para los aspirantes de magistrados del Tribunal Supremo Electoral", destacaron las fuentes del Organismo Legislativo.

Piden interpelar al Canciller

Cabe destacar que, entre las últimas acciones de 2025, congresistas enviaron una solicitud para interpelar al ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Ramiro Martínez. La solicitud fue presentada por el diputado Álvaro Arzú Escobar.

Con datos de la periodista Dayana Rashón de Emisoras Unidas FM.

Foto embed
El Congreso dio algunas recomendaciones para las fiestas de fin de año. - Congreso de la República.

En Portada

Fotos: Guatemaltecos abarrotan comercios y mercados por Navidadt
Nacionales

Fotos: Guatemaltecos abarrotan comercios y mercados por Navidad

05:43 PM, Dic 23
Antigua renueva contrato a Mauricio Tapia previo a la final de vueltat
Deportes

Antigua renueva contrato a Mauricio Tapia previo a la final de vuelta

04:56 PM, Dic 23
Caso Melissa Palacios ejemplifica el desgastante proceso judicial en Guatemalat
Nacionales

Caso Melissa Palacios ejemplifica el desgastante proceso judicial en Guatemala

03:22 PM, Dic 23
¡Irreconocible! El hombre más tatuado muestra su impactante cambio tras eliminar sus tatuajes en 2025t
Farándula

¡Irreconocible! El hombre "más tatuado" muestra su impactante cambio tras eliminar sus tatuajes en 2025

02:16 PM, Dic 23

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalFutbol GuatemaltecoEstados UnidosLiga NacionalMundial 2026redes socialesDonald TrumpEE.UU.Noticias de Guatemala
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos