Congreso suspende actividades por el asueto de fin de año

El Congreso de la República cerró sus puertas al público y suspendió actividades administrativas y legislativas, durante este martes 23 de diciembre, con motivo del asueto de fin de año. Autoridades del Organismo Legislativo informaron que, de acuerdo con el artículo 17 del pacto laboral, se reconoce como días de asueto los que están en el período del 24 de diciembre al 1 de enero.
En ese contexto, el Parlamento declaró que este martes fue el último día de labores, antes del receso. No obstante, los congresistas informaron que las actividades continuarán a partir del lunes 5 de enero de 2026.
El Congreso explicó que, una vez retomadas las labores, se retomarán las actividades concernientes al período extraordinario de sesiones, el cual se extiende hasta el 13 de enero.
"El período ordinario iniciará el 14 de enero y concluirá el 15 de mayo, conforme lo establece la Ley Orgánica del Organismo Legislativo", argumentaron por medios oficiales.
Comisiones de Postulación serán tema prioritario en el Congreso
Durante las primeras semanas de trabajo, desde el 13 de enero, está prevista una sesión extraordinaria para tratar detalles que buscarán finalizar la convocatoria de la Comisión de Postulación en cargada del proceso de elección de aspirantes al cargo de fiscal general y jefe del Ministerio Público.
"Uno de los temas pendientes, que también tiene que conocer el pleno en esos días, es la juramentación de la Postuladora para los aspirantes de magistrados del Tribunal Supremo Electoral", destacaron las fuentes del Organismo Legislativo.
Piden interpelar al Canciller
Cabe destacar que, entre las últimas acciones de 2025, congresistas enviaron una solicitud para interpelar al ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Ramiro Martínez. La solicitud fue presentada por el diputado Álvaro Arzú Escobar.
