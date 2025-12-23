 Tiroteo cobra la vida de un adolescente en la zona 18
Nacionales

Tiroteo cobra la vida de un adolescente en la zona 18

El hecho violento ocurrió en el sector de la línea del ferrí, colonia Santa Clara de la zona 18.

Junto al adolescente quedó un casco de mototcicleta., Bomberos Voluntarios.
Junto al adolescente quedó un casco de mototcicleta. / FOTO: Bomberos Voluntarios.

Vecinos de la colonia Santa Clara alertaron a los Bomberos Voluntarios, tras escuchar una ráfaga de disparos en el sector de la línea ferrí; al llegar, los paramédicos confirmaron el tiroteo y la muerte de un adolescente en el sector. Los rescatistas narraron que al llegar al lugar afectado encontraron a un menor de edad que ya no contaba con signos vitales.

El fallecido fue identificado como Francisco Monroy Xocoxic, de 16 años de edad, quien recibió múltiples heridas de arma de fuego en distintas partes del cuerpo. Tras confirmar el deceso, los uniformados dieron aviso al Ministerio Público (MP) para las gestiones que exige la ley.

Agentes de la PNC acudieron al lugar del tiroteo para acordonar el escenario del crimen y esperar a los peritos del MP para las diligencias de rigor. En imágenes compartidas por el cuerpo de rescate se pudo apreciar que junto al cuerpo del adolescente quedó tirado un casco de motocicleta.

En tanto, las autoridades reportaron un segundo incidente armado con saldo de un fallecido. Este atentado ocurrió en la Avenida Hincapié y 30 calle de la zona 13, generando congestionamiento en ambos lados de la vía.

Tiroteo causa congestionamiento

Autoridades de tránsito de la Ciudad de Guatemala y municipios aledaños reportaron que este incidente armado causó complicaciones viales, por lo que el MP agilizó las gestiones para la investigación del mismo.

Horas más tarde, el vocero vial de la Municipalidad de Guatemala, Amílcar Montejo, confirmó que finalizaron las diligencias para ceder el paso nuevamente a los usuarios de la ruta, que se trasladan del sector de Boca del Monte hacia la Ciudad de Guatemala.

Por el momento se desconoce la identidad de la víctima mortal de este segundo ataque armado del día en los sectores aledaños a la capital. Sin embargo, no se descarta que en el lugar del suceso existan cámaras que ayuden a resolver el crimen.

