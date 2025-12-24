Discusión vial culmina con balacera en San Cristóbal

Lo que empezó con un cruce de palabras en el tránsito de Ciudad San Cristóbal, zona 8 de Mixco, culminó con un hecho armado en el que dos personas resultaron heridas durante la madrugada de este miércoles 24 de diciembre. Los afectados narraron que después de una discusión por detalles del tránsito, fueron agredidos por los ocupantes de un picop; afirmaron que ellos abrieron fuego en su contra, dejando a los dos heridos.
Los rescatistas de la 22 compañía de Bomberos Voluntarios atendieron a los afectados y de inmediato los trasladaron a la emergencia de un centro asistencial. De hecho, los rescatistas reportaron por sus medios oficiales que los lesionados son esposos.
Los Bomberos Voluntarios que atendieron la emergencia son los que tienen su sede en la zona 1 de Mixco. Los heridos manejaron hasta ese sector, luego de haber sido baleados en la interconexión con la ruta Interamericana.
En imágenes compartidas por los cuerpos de socorro se pudo determinar que el conductor del carro que fue blanco de las balas vestía playera negra y pantaloneta color beige. Como parte de las acciones para salvar su vida, los técnicos en urgencias médicas tuvieron que colocarle oxígeno.
Picop volcado podría estar relacionado con incidente en San Cristóbal
Mientras tanto, los cuerpos de socorro reportaron a medios independientes, que tras este incidente también atendieron a los ocupantes de un picop que chocaron contra las bases del puente del Periférico en la calzada Roosevelt.
Curiosos no descartaron que los usuarios de este otro carro accidentado hayan sido los que estuvieron implicados en la discusión y balacera anterior.
En tanto, los ocupantes también fueron trasladados a centro asistencial.
Las autoridades no descartaron un control de alcoholemia en los conductores de los dos carros afectados en la balacera y posterior accidente de tránsito.