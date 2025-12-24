 Capturan a seis hombres acusados de robar motocicletas
Nacionales

Capturan a seis hombres acusados de robar motocicletas

Los operativos se realizaron en el departamento de Escuintla y en el municipio de San Miguel Petapa.

Tres de los detenidos fueron sorprendidos en Masagua, Escuintla., PNC de Guatemala.
Tres de los detenidos fueron sorprendidos en Masagua, Escuintla. / FOTO: PNC de Guatemala.

El trabajo de los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) de la noche y madrugada, de este miércoles (24/12/2025), se saldó con la captura de seis hombres acusados de integrar bandas de robo de motocicletas. La primera detención se efectuó después de una persecución que empezó en Los Alamos, zona 6 de San Miguel Petapa; en ese lugar, los apresados intentaron despojar de su vehículo de dos ruedas a un ciudadano, por la PNC los alcanzó en Villa Hermosa, Zona 7 de San Miguel Petapa.

Mientras tanto, policías que integran la comisaría 31 realizaron patrullajes de seguridad por el kilómetro 64 de la ruta al Pacífico, CA-9 Sur, en el municipio de Masagua, Escuintla. En ese lugar fueron alertados del robo de una motocicleta.

Tras recibir la denuncia, de la propia víctima del robo, los agentes de la PNC activaron un rápido protocolo que incluyó la puesta en acción de unidades policiales para iniciar la búsqueda del vehículo de dos ruedas.

Al tener conocimiento de las características de los presuntos ladrones de motocicletas, estos fueron ubicados, copados y reducidos al orden en el kilómetro 63 de la ruta CA-2 Oriente, en el área de Escuintla.

En otras detenciones: Capturan a tres pandilleros en San José La Comunidad, Mixco.

Capturan a tres pandilleros en San José La Comunidad, Mixco

La PNC subrayó que entre los detenidos hay una mujer que ya había sido detenida por mantener un cadáver y droga en su casa.

Identifican a tres presuntos ladrones de motocicletas

Las fuerzas de seguridad reportaron que los tres presuntos ladrones de motocicletas, capturados en Masagua, Escuintla, son:

  • Selvin Eduardo Salazar Díaz, de 21 años, alias "Guayo",
  • Yeison Leonardo Díaz Retana, de 22 años, alias "Yhaos",
  • Un adolescente de 17 años que fue remitido a un juzgado especializado.

En su informe circunstanciado, los agentes policiales describieron que los tres apresados "pretendían escapar a bordo de la M-268MKY, robada momentos antes".

Asimismo, revelaron que otro individuo "conducía otra motocicleta M-197MHZ color rojo con motor y chasis borrado. A los detenidos se les decomisó un cuchillo y el teléfono del denunciante".

Antecedentes de los detenidos

La PNC informó que tiene denuncias de que los capturados se dedican al robo de motocicletas, a mano armada, para desmantelarlas y vender las piezas en lugares clandestinos.

