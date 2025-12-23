 Capturan a tres pandilleros en San José La Comunidad, Mixco
Nacionales

Capturan a tres pandilleros en San José La Comunidad, Mixco

La PNC subrayó que entre los detenidos hay una mujer que ya había sido detenida por mantener un cadáver y droga en su casa.

Al momento de ser llevados a Tribunales, Estefany Paola Araujo Juárez ingresó sonriente, según imágenes compartidas por la PNC., PNC de Guatemala.
Al momento de ser llevados a Tribunales, Estefany Paola Araujo Juárez ingresó sonriente, según imágenes compartidas por la PNC. / FOTO: PNC de Guatemala.

Tras varios operativos en La Comunidad, del municipio de Mixco, departamento de Guatemala, la Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura tres personas señaladas de integrar la "terrorista mara 18", durante este martes 23 de diciembre. Entre ellos, las fuerzas de seguridad describieron la nueva aprehensión de una mujer apodada "La Chaparra", de quien afirmaron: "Ya estaba libre a pesar de haber encontrado un cadáver y droga en su casa".

El parte policial señaló que los apresados estarían "vinculados a asesinatos y narcomenudeo". Las autoridades precisaron que la aprehensión se ejecutó en la colonia San José La Comunidad, zona 10 de Mixco.

La PNC describió que las capturas se ejecutaron, como resultado de la reactivación de un caso por asesinato y delitos relacionados con el tráfico y distribución de drogas. El operativo fue ejecutado por investigadores de la Sección de Delitos contra la Vida de la División Especializada en Investigación Criminal.

La PNC añadió que las acciones se hicieron en coordinación con fiscales del Ministerio Público (MP), quienes dieron seguimiento a una investigación por el delito de asesinato. Entre los señalados figura Estefany Paola Araujo Juárez, de 25 años, alias "La Chaparra".

Más detenidos en La Comunidad, Mixco

La PNC indicó que Araujo fue detenida en cumplimiento de una orden de captura girada el pasado 11 de diciembre por un juzgado de Mixco. Además, la sindicada registra un antecedente por comercio, tráfico y almacenamiento ilícito desde el año 2014.

La PNC agregó que, durante el allanamiento también fueron capturados en flagrancia Annderson David Orizaba Franco, de 26 años, pareja sentimental de Araujo. A Orizaba se le decomisaron siete bolsas con marihuana; además, cuenta con un antecedente por posesión para el consumo en 2019.

Asimismo, la PNC detuvo a Bayron Manfredy Bonilla Trujillo, de 46 años, a quien se le incautaron tres bolsas de marihuana. Este detenido "posee un amplio récord criminal, con cinco ingresos a centros penitenciarios entre 1999 y 2010", indicaron las autoridades.

Bonilla es señalado de los delitos de asesinato, homicidio, portación ilegal de armas, robo, lesiones y tenencia de droga. La PNC afirmó que "los tres detenidos son integrantes de la clica "Crazy Gangsters", de la pandilla terrorista del barrio 18."

