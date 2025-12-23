 Documentan estado del paso a desnivel de calzada Roosevelt
Nacionales

Documentan estado del paso a desnivel de calzada Roosevelt

Autoridades confirmaron que el plazo para entregar la obra concluyó el pasado lunes, por lo que hicieron una visita para revisión.

La obra será de vital importancia para al menos 500 mil usuarios, según el CIV., Archivo.
La obra será de vital importancia para al menos 500 mil usuarios, según el CIV.

El Fondo Social de Solidaridad (FSS) informó que el plazo del contrato de ejecución del proyecto del paso a desnivel ubicado en la calzada Roosevelt y 9a. avenida, zona 11 de la ciudad de Guatemala, concluyó ayer, 22 de diciembre de 2025. La entidad emitió un comunicado para afirmar que procedió a documentar el estado actual del proyecto, para plasmar los resultados en un acta administrativa. 

"La empresa ejecutora no finalizó la obra dentro del plazo establecido, por lo cual, ha manifestado su compromiso de concluir el proyecto en un período adicional", confirmó el FSS.

Sin embargo, las autoridades destacaron que de aprobarse el periodo adicional, se hará bajo la aplicación de las sanciones correspondientes, conforme lo establece el contrato, la Ley de Contrataciones del Estado de Guatemala y su Reglamento. 

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) y el FSS reiteraron su responsabilidad y vigilancia en el cumplimiento de los contratos. La entidad reafirmó su compromiso de entregar obras de infraestructura que contribuyan al desarrollo y la movilidad de los guatemaltecos. 

De esa manera la entrega de la obra quedó pospuesta nuevamente, confirmaron las autoridades del CIV, quienes destacaron que la misma tendría que haber sido inaugurada, nuevamente, el pasado lunes 22 de diciembre.

Objetivo de la obra en calzada Roosevelt

Derivado de acciones en el área, autoridades de tránsito reportaron el pasado lunes que en la conexión de la cazada Roosevelt hacia el Hospital General San Juan de Dios había una obstrucción, por lo que agentes de tránsito se apostaron en el lugar para dar directrices a los automovilistas y motoristas.

Por otro lado, las autoridades a cargo del proyecto recordaron que el objetivo de los trabajos en el área son formalizar una conexión rápida entre el municipio de Mixco y las zonas 3, 7 y 11 de la Ciudad de Guatemala.

Los encargados consideraron que este proyecto ayudará a los automovilistas que frecuentan este sector para conectarse entre las citadas zonas de manera más rápida. Cálculos del CIV consideran que el paso aéreo beneficiará a unos 500 mil vehículos que usarán ese trayecto.

Durante el año, la empresa encargada de los trabajos hizo labores de fundición e instalación de vigas, por lo que fue necesario hacer distintos cierres en la zona.

