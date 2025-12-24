El costo oculto de un incendio en fin de año: ¿cuánta agua se usa?

Las celebraciones de fin de año suelen estar marcadas por luces, fuegos artificiales y reuniones familiares. Sin embargo, esta época también representa uno de los periodos con mayor riesgo de incendios, principalmente por el uso de juegos pirotécnicos, conexiones eléctricas improvisadas y el descuido en el manejo de velas y aparatos eléctricos dentro de los hogares.
Más allá de los daños materiales y el peligro para la vida, los incendios tienen otro impacto poco visible: el enorme consumo de agua necesario para controlarlos. Según información proporcionada por el Cuerpo de Bomberos Municipales, no existe una cifra exacta que determine cuánta agua se requiere para extinguir un siniestro, ya que esto depende de su magnitud y extensión. No obstante, los socorristas estiman que un incendio promedio puede demandar alrededor de 3 mil galones de agua.
Los bomberos explican que el combate contra el fuego implica el uso de motobombas, cada una con capacidad aproximada de 1,500 galones de agua. En muchos casos es necesario emplear dos o más equipos, especialmente cuando las llamas se propagan en áreas amplias o de difícil acceso. Esto significa que, en cuestión de minutos, puede utilizarse una cantidad de agua equivalente al consumo diario de varias familias.
Mayoria de incendios son evitables
Las autoridades recalcan que gran parte de estos incendios son evitables. Durante las festividades, el uso irresponsable de cohetería, la sobrecarga de tomas eléctricas con adornos navideños y la falta de supervisión en velas encendidas se convierten en factores de alto riesgo.
Ante este panorama, los cuerpos de socorro hacen un llamado a la prevención y a la responsabilidad ciudadana, recordando que pequeños descuidos pueden desencadenar emergencias de gran magnitud.
Recomendaciones
Recomiendan no dejar velas encendidas durante la noche o sin vigilancia, mantener productos inflamables fuera del alcance de los niños y desconectar planchas para el cabello o la ropa cuando no estén en uso.
Asimismo, es fundamental revisar periódicamente las instalaciones eléctricas y de gas, asegurarse de que no existan fugas ni chispas, y evitar conectar varios aparatos a una misma toma de corriente. Fumar dentro del hogar, especialmente en camas o sillones, también representa un riesgo significativo, al igual que dejar trapos o telas cerca de la estufa.
Los bomberos también aconsejan no manipular aparatos eléctricos con el suelo mojado o sin calzado, y almacenar sustancias inflamables como gasolina, thinner, acetona o alcohol en recipientes adecuados, bien sellados y debidamente identificados.
En una temporada destinada a la convivencia y la celebración, las autoridades insisten en que la mejor emergencia es la que se logra evitar. Reducir el riesgo de incendios no solo protege vidas y viviendas, sino que también evita el uso excesivo de recursos vitales como el agua, un bien indispensable que, en situaciones de emergencia, puede marcar la diferencia entre el control del fuego y una tragedia mayor.