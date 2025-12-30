Elecciones institucionales en 2026 en Guatemala

El año 2026 marcará un punto decisivo para Guatemala en materia institucional y democrática. Durante el primer semestre se desarrollarán procesos de elección que definirán el rumbo del sistema electoral, constitucional y de justicia, en un contexto marcado por la exigencia ciudadana de mayor independencia, transparencia y legalidad.
Entre enero y mayo deberán renovarse tres cargos estratégicos: los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) y la jefatura del Ministerio Público. En conjunto, estas designaciones influirán directamente en la organización de futuros comicios, la interpretación constitucional y la persecución penal en el país.
La elección de los cinco magistrados titulares y cinco suplentes del TSE se iniciará con la instalación de una Comisión de Postulación a comienzos de 2026, la cual deberá remitir una nómina de 20 aspirantes al Congreso. Posteriormente, el Legislativo elegirá a los magistrados con el voto favorable de dos terceras partes de los diputados, quienes asumirán funciones el 20 de marzo.
Renovación de la CC y MP
En paralelo, se llevará a cabo la renovación de la Corte de Constitucionalidad. Este tribunal será integrado nuevamente por designaciones del Ejecutivo, el Congreso, la Corte Suprema de Justicia, la Universidad de San Carlos y el Colegio de Abogados y Notarios. La nueva CC deberá tomar posesión el 14 de abril, en medio de cuestionamientos históricos por la discrecionalidad y judicialización de estos procesos.
Finalmente, el nombramiento del próximo fiscal general se realizará a partir de una nómina de seis candidatos propuesta por una Comisión de Postulación. El presidente de la República deberá efectuar la designación antes del 17 de mayo, fecha en que vence el período de la actual jefatura del Ministerio Público.
Diversos sectores advierten que estos procesos representan una oportunidad para recuperar instituciones debilitadas por la influencia de redes de poder y corrupción. Sin embargo, también alertan sobre riesgos recurrentes como presiones políticas, falta de criterios objetivos y escasa participación ciudadana. Ante este escenario, la observación nacional e internacional será clave para garantizar elecciones transparentes que fortalezcan el Estado de derecho y la confianza pública.