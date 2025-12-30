Horarios de Misas de Año Nuevo: ¡Consulta Aquí!

El Arzobispado de Guatemala dio a conocer los horarios de la última misa del 2025 y las previstas para el inicio del Año Nuevo, tomando en cuenta que son decenas de feligreses los que acostumbran acudir a la iglesia para recibir este período y pedir bendiciones.
De acuerdo con la organización religiosa, la misa de "Año Viejo" será este miércoles 31 de diciembre, a las 19:00 horas, en la Catedral Metropolitana.
En cuanto a las misas de Año Nuevo, se indicó que tendrán diferentes horarios, siendo estos: 6:30, 7:45, 9:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00 y 16:30 horas.
Misas en distintas parroquias
Varias iglesias católicas han anunciado los horarios de misas para Nochevieja y Año Nuevo. Entre ellas, se encuentran la Parroquia Santísima Trinidad, que señaló que se tendrán homilías en los siguientes horarios:
Miércoles 31 de diciembre
- 16:00 horas
- 18:00 horas
- 21:00 horas
Jueves 1 de enero
- 11:00 horas
- 19:00 horas
Mientras tanto, la Parroquia Nuestra Señora de Candelaria detalló que se manejarán los siguientes horarios:
Miércoles 31 de diciembre
- 07:00 horas
- 18:00 horas
- 21:00 horas
Jueves 1 de enero
- 10:00 horas
- 12:00 horas
- 18:00 horas
Devoción al darle la bienvenida al Año Nuevo
Las misas de Año Nuevo en la Iglesia católica de Guatemala tienen un profundo significado espiritual y cultural. Se celebran como un momento de agradecimiento a Dios por el año que termina y de encomienda por el año que comienza, pidiendo bendiciones, paz y bienestar para las familias y la nación.
Estas misas suelen resaltar la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, celebrada el 1 de enero, recordando su papel en la fe cristiana y promoviendo valores como la esperanza, la reconciliación y la solidaridad, muy arraigados en la tradición religiosa guatemalteca.
A esta homilía también se le conoce como la misa "de los tres centavos", ya que muchas familias acuden a los templos para pedir que sean bendecidos tres centavos, que representan la salud, la protección y la alimentación durante el año que inicia.
