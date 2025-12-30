 Horarios de Misas de Año Nuevo: ¡Consulta Aquí!
Nacionales

Estos son los horarios de las misas de Año Nuevo

El Arzobispado de Guatemala compartió detalles de las misas en esta temporada.

Cantos de agradecimiento se entonaron dentro de Catedral Metropolitana., Yuli Pérez.
Cantos de agradecimiento se entonaron dentro de Catedral Metropolitana. / FOTO: Yuli Pérez.

El Arzobispado de Guatemala dio a conocer los horarios de la última misa del 2025 y las previstas para el inicio del Año Nuevo, tomando en cuenta que son decenas de feligreses los que acostumbran acudir a la iglesia para recibir este período y pedir bendiciones.

De acuerdo con la organización religiosa, la misa de "Año Viejo" será este miércoles 31 de diciembre, a las 19:00 horas, en la Catedral Metropolitana.

En cuanto a las misas de Año Nuevo, se indicó que tendrán diferentes horarios, siendo estos: 6:30, 7:45, 9:00, 10:30, 12:00,  13:30, 15:00 y 16:30 horas.

Año Nuevo: ¿Cuál es el momento ideal para empezar un nuevo hábito y mantenerlo?

Esperar el día perfecto puede convertirse en la excusa perfecta para no empezar.

Misas en distintas parroquias

Varias iglesias católicas han anunciado los horarios de misas para Nochevieja y Año Nuevo. Entre ellas, se encuentran la Parroquia Santísima Trinidad, que señaló que se tendrán homilías en los siguientes horarios:

Miércoles 31 de diciembre

  • 16:00 horas
  • 18:00 horas
  • 21:00 horas

Jueves 1 de enero

  • 11:00 horas
  • 19:00 horas

Mientras tanto, la Parroquia Nuestra Señora de Candelaria detalló que se manejarán los siguientes horarios:

Miércoles 31 de diciembre

  • 07:00 horas
  • 18:00 horas
  • 21:00 horas

Jueves 1 de enero

  • 10:00 horas
  • 12:00 horas
  • 18:00 horas

Devoción al darle la bienvenida al Año Nuevo

Las misas de Año Nuevo en la Iglesia católica de Guatemala tienen un profundo significado espiritual y cultural. Se celebran como un momento de agradecimiento a Dios por el año que termina y de encomienda por el año que comienza, pidiendo bendiciones, paz y bienestar para las familias y la nación.

Estas misas suelen resaltar la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, celebrada el 1 de enero, recordando su papel en la fe cristiana y promoviendo valores como la esperanza, la reconciliación y la solidaridad, muy arraigados en la tradición religiosa guatemalteca.

A esta homilía también se le conoce como la misa "de los tres centavos", ya que muchas familias acuden a los templos para pedir que sean bendecidos tres centavos, que representan la salud, la protección y la alimentación durante el año que inicia.

* Con información de Lester Ramírez, Emisoras Unidas 89.7

