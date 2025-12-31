Presupuesto transparente: Demanda del sector empresarial

La Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió de manera provisional la entrada en vigor del nuevo presupuesto del Estado para el año 2026 por presuntos "vicios" en su aprobación en noviembre pasado.
En un comunicado de prensa, el máximo tribunal del país informó que aceptó la solicitud de suspensión promovida mediante un recurso de amparo por acciones acumuladas que habían sido planteadas contra el decreto 27-2025, que contiene la referida ley.
La Corte de Constitucionalidad precisó que suspendió la entrada en vigor del presupuesto ante presuntas irregularidades en su aprobación y "porque las circunstancias lo hacen aconsejable".
El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) señaló que reconoce el alcance institucional de la resolución emitida por la CC, como máxima intérprete de la Constitución y garante del Estado de Derecho.
Por medio de un comunicado, indicó que considera que las decisiones de los órganos constitucionales deben acatarse y valorarse dentro del marco institucional, ya que fortalecen la certeza jurídica y la gobernabilidad democrática del país.
"La presente resolución remarca la importancia de respetar el marco constitucional en las asignaciones presupuestarias, aspecto que debe cumplirse en todo momento", enfatizó.
De igual forma, el sector empresarial reiteró su preocupación con respecto a la magnitud y orientación del Presupuesto 2026, así como la necesidad de transparencia, responsabilidad fiscal y una adecuada fiscalización del gasto público.
En ese contexto, exhortó a las autoridades a atender los señalamientos legales planteados y trabajar en un presupuesto que responda a las necesidades del país y garantice el uso transparente y eficiente de los recursos públicos.
Sector industrial se pronuncia
La Cámara de Industria de Guatemala también se pronunció tras el fallo de la CC y señaló que los guatemaltecos exigen un presupuesto responsable.
"Reconocemos el actuar de la Corte de Constitucionalidad, cuya resolución deja en suspenso la aprobación del Presupuesto General del Estado 2026, reafirmando el respeto y apego al marco constitucional", expresó.
Agregó que desde el sector industrial se ha señalado que el presupuesto aprobado es excesivo y desconectado de la realidad del país. En ese sentido, destacó que la suspensión provisional abre un espacio para "corregir el rumbo y construir un presupuesto técnico y responsable, libre de vicios o intereses políticos".
Por aparte, instó al Gobierno de la República a que el presupuesto garantice un uso eficiente y transparente de los recursos públicos, con responsabilidad fiscal, y que responda a las necesidades básicas y urgentes de los guatemaltecos.