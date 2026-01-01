Portal de consulta de parqueos en Antigua Guatemala

La Municipalidad de Antigua Guatemala, Sacatepéquez, implementó un portal que permite ver en tiempo real la disponibilidad de parqueos públicos en esa localidad. El objetivo es ofrecer herramientas innovadoras para los vecinos y visitantes.
La comuna indicó que los conductores pueden ingresar al sitio parqueos.muniantigua.gob.gt/map para consultar en qué lugares existen espacios para poder dejar de manera segura sus vehículos y motocicletas.
"Ahora podrás ver en tiempo real la disponibilidad de parqueos públicos durante eventos especiales", aseguró la entidad al hacer el anuncio de esta nueva opción enfocada en mejorar la experiencia de quienes circulan en la ciudad colonial.
Consultas en tiempo real
Según detalló la municipalidad antigüeña, se trabaja constantemente en la innovación para brindar soluciones digitales para los guatemaltecos y extranjeros, por lo que cada elemento suma para el objetivo de construir una Antigua Guatemala más ordenada y accesible.
"Estamos innovando para que durante eventos especiales puedan encontrar en tiempo real la disponibilidad de espacios en parqueos públicos y que la visita sea una experiencia encantadora", enfatizó.
Para tener información de primera mano sobre el tema, basta con que los interesados ingresen al mencionado portal y ya podrán observar la cantidad de espacios libres para motocicletas y vehículos.
La información es actualizada constantemente por los administradores de cada parqueo para buscar la mejor opción de estacionamiento dentro de la ciudad.
También se comparte un mapa con las direcciones de los parqueos y las indicaciones y accesos a aplicaciones para apoyar al usuario con datos sobre cómo llegar.
Identificación de líneas de parqueo
De acuerdo con información de las autoridades municipales, existen distintas líneas de estacionamiento que se utilizan en la ciudad colonial para mantener la movilidad y la seguridad vial y es necesario conocer su significado.
La clasificación es la siguiente:
- Línea roja: prohibido estacionar.
- Línea blanca: exclusiva para motos.
- Línea amarilla: carga y descarga.
- Línea gris: permitido estacionar.