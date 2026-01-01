 Primeras capturas de 2026: Cinco sorprendidos con armas
Nacionales

Primeras capturas de 2026: Cinco detenidos con armas ilegales y droga

Cinco individuos fueron detenidos en Año Nuevo en diferentes puntos del país.

Cinco individuos fueron detenidos en diferentes puntos del país., PNC
Cinco individuos fueron detenidos en diferentes puntos del país. / FOTO: PNC

Las fuerzas de seguridad dieron a conocer que cinco personas fueron detenidas en el marco de los operativos implementados en diferentes puntos del país este jueves, 1 de enero. Se trata de las primeras capturas del 2026.

Según el reporte emitido por la Policía Nacional Civil (PNC), se mantienen las acciones de prevención y protección para la población en el marco del plan implementado durante la celebración de las fiestas navideñas y de fin de año.

En ese contexto, en el primer día del Año Nuevo se llevaron a cabo diligencias durante horas de la mañana que permitieron la detención de individuos señalados de portar armas de fuego de forma ilegal y comercializar drogas al menudeo.

Resultados de los operativos

Los detenidos y los puntos donde fueron ubicados durante los patrullajes de seguridad a cargo de la PNC son:

  • En la aldea Tunuco Abajo, Jocotán, Chiquimula fue capturado un hombre de 32 años que portaba una pistola calibre 9mm.  arma que fue robada el 14 de junio del año recién pasado en el barrio El Michal, Morales, Izabal.
  • En el barrio El Calvario, Morazán, El Progreso fue aprehendido un individuo de 56 años que llevaba un revólver ilegal calibre 357 con tres municiones y dos casquillos
  • En el barrio El Calvario, Oratorio, Santa Rosa, fue detenida una persona de 42 años que se encontraba en estado de ebriedad y portaba una pistola ilegal calibre 9mm.
  • En la zona 1 de Huehuetenango fueron consignados dos hombres de 21 años que tenían en su poder varios "colmillos" de cocaína.

Más de 44 mil capturados en 2025

De acuerdo con datos de la PNC, durante el año 2025 fueron capturadas más de 44 mil personas en operativos llevados a cabo en diferentes puntos del país. Además, Las acciones preventivas, operativas e investigativas desarrolladas por agentes de comisarías y unidades especializadas permitieron desarticular 139 estructuras criminales.

La entidad señaló que del 1 de enero al 29 de diciembre, se reportaron 33 mil 224 capturas en flagrancia y 11 mil 514 en cumplimiento a órdenes judiciales. Entre los detenidos figuran 316 personas por asesinato y 337 por homicidio, además de 973 presuntos integrantes de estructuras criminales, de los cuales 664 son miembros activos de la pandilla Barrio 18 y 309 de la Mara Salvatrucha (MS).

