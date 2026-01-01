Primer nacimiento de 2026 en Hospital Regional de Occidente

El Hospital Regional de Occidente, ubicado en el departamento de Quetzaltenango, celebró este jueves 1 de enero el primer nacimiento del Año Nuevo. Se trata de una niña que llegó al mundo a las 00:13 horas, mientras era esperada con amor por sus familiares.
"¡La primera bendición del 2026 ha llegado al HRO!", expresó el centro asistencial por medio de una publicación en sus redes sociales, donde compartió una fotografía de la feliz madre junto con la recién nacida y el equipo médico y de enfermería que apoyó en el proceso.
El hospital aseguró que recibió a la primera bebé del año con mucha alegría y resaltó que llegó "llenando de luz" los pasillos del recinto.
"Queremos felicitar de todo corazón a la valiente mamá, Elsa Antonieta Sacalxot, de 25 años, por el nacimiento de su hermosa hija. También felicitamos a nuestro personal de turno que recibió el primer día del año en el HRO", se lee en la publicación.
Asimismo, de parte de las autoridades del Hospital Regional de Occidente se expresó el deseo de que esta nueva vida traiga salud, paz y mucha felicidad a su hogar.
El mensaje cierra con la siguiente frase: "¡Bienvenida al mundo, pequeña!".
Baja la tasa de nacimientos en Guatemala
Datos recabados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) revelaron que la tasa de natalidad está cayendo en Guatemala. La información oficializada por la entidad acerca de los nacimientos a nivel nacional muestra una caída de aproximadamente el 13 por ciento durante 2024. Pero, ¿qué significan estas cifras para el futuro del país?
A finales de noviembre pasado, durante el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, se conversó con Carlos Mendoza Alvarado, secretario de Planificación y Programación de la Presidencia, acerca de las posibles causas y los efectos que ello tendrá en los distintos ámbitos.
"Esto es importante porque va a tener efectos estructurales a nivel de la economía para los próximos años, pero también para el diseño de políticas públicas. Por ejemplo, en el caso de educación, en pocos años habrá menos niños en las escuelas. Algunas escuelas podrían fusionarse o reorientarse y la prioridad será mejor calidad y no solo cobertura", dijo.
En cuanto a salud, por ejemplo, señaló que bajará la presión en temas de maternidad e infancia, pero subirá la demanda en tratamientos crónicos, salud del adulto mayor, cuidados de larga duración, entre otros.
En temas de empleo, la fuerza laboral eventualmente dejará de crecer y luego empezará a reducirse, como ocurre en otros países. Entonces, según el entrevistado, para sostener la economía se tendrá que aportar recursos para aumentar la productividad de los trabajadores, para innovar y educar técnicamente.
