 Accionan contra el Decreto 7-2025, Ley de Codedes
Nacionales

Acción legal contra Decreto 7-2025 señala posible mala calidad del gasto

Fue presentada una inconstitucionalidad contra la Ley de Codedes.

Corte de Constitucionalidad (CC).
Sede de la Corte de Constitucionalidad en Ciudad de Guatemala. / FOTO: archivo: EU

Este viernes, 2 de enero, fue presentada una acción de inconstitucionalidad en la Corte de Constitucionalidad (CC) en contra del Decreto 7-2025, Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de los Proyectos de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural.

En la acción se indica que esta normativa tendría motivación política para contar con un "bolsón histórico" de fondos en año electoral en el 2027. Asimismo, se indica que rompe la anualidad del presupuesto y viola distintas disposiciones.

Otro de los argumentos expuesto contra el decreto en mención establece que hay trámites de los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) ante distintas dependencias que se deben aprobar en cinco días y que ello representaría "cero calidad del gasto".

Gobierno anuncia acciones legales para impedir que el decreto 7-2025 entre en vigencia

Presidente de Anam, Sebastián Sierro, felicita a diputados que aprobaron el Decreto 7-2025, Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural.

Ley genera opiniones encontradas

El Congreso de la República aprobó el decreto 7-2025, Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y desde ese momento ha surgido una serie de pronunciamientos donde se manifiesta preocupación sobre su contenido.

La normativa fue avalada por los parlamentarios durante la sesión realizada en horas de la tarde del pasado lunes 2 de septiembre. Se aprobó de Urgencia Nacional por considerar que permitirá el desarrollo local y comunitario.

Según el Congreso, el nuevo decreto busca asegurar que los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede) puedan continuar utilizando los recursos no ejecutados durante el ejercicio fiscal 2024 para los proyectos de desarrollo que han sido interrumpidos por diversos factores administrativos y técnicos, como la falta de asignación de fondos.

La normativa fue vetada por el presidente Bernardo Arévalo por advertir "vicios de inconstitucionalidad"; sin embargo, el Legislativo decidió continuar con la ruta para que entrara en vigencia y argumentó que la decisión del mandatario se dio fuera del tiempo establecido.

En ese sentido, el Gobierno anunció acciones legales para impedir que dicha norma entre en vigencia.

* Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas 89.7

