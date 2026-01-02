 Erupción del volcán de Fuego del 31 de diciembre
Nacionales

Así se vio la erupción del volcán de Fuego la noche del 31 de diciembre (VIDEO)

Un video revela cómo el volcán de Fuego iluminó la última noche de 2025.

Erupción del Volcán de Fuego queda documentada en video., Captura de pantalla video X.
Erupción del Volcán de Fuego queda documentada en video. / FOTO: Captura de pantalla video X.

El cielo nocturno de Guatemala se encendió de manera espectacular la noche del 31 de diciembre gracias a una impresionante erupción del volcán de Fuego. Capturada en video, la actividad volcánica se convirtió en el centro de atención, mostrando columnas de ceniza y fragmentos incandescentes que iluminaban la oscuridad como un faro natural.

Las grabación, compartida masivamente en redes sociales, muestra cómo el volcán dibujaba un espectáculo de luces y fuego que sorprendió y fascinó a quienes pudieron observarlo desde distintas comunidades cercanas y puntos más lejanos del país. La combinación de la incandescencia volcánica con la expulsión de material incandescente creó postales únicas que rápidamente se convirtieron en el símbolo de bienvenida al nuevo año para Guatemala.

Expertos en vulcanología recuerdan que el volcán de Fuego es uno de los más activos de la región centroamericana, con actividad constante que requiere monitoreo permanente. Las autoridades locales mantienen vigilancia continua y recomiendan precaución a la población que reside cerca de sus laderas, aunque en esta ocasión no se reportaron daños ni evacuaciones.

Erupción del volcán de Fuego queda documentada

La erupción también ofreció a científicos y aficionados una oportunidad para estudiar la dinámica del volcán en tiempo real, registrando la magnitud de la actividad y el comportamiento del material expulsado. Al mismo tiempo, el fenómeno reforzó la conexión de los guatemaltecos con su entorno natural, recordando la fuerza y belleza de los volcanes que forman parte del paisaje nacional.

Entre el asombro y la admiración, la noche del 31 de diciembre quedará registrada en la memoria de quienes presenciaron cómo el volcán de Fuego cerraba un año y daba la bienvenida a otro con un espectáculo natural que combinó la majestuosidad del fuego y la fuerza de la tierra.

