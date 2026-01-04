 Desnivel de calzada Roosevelt: fase final de construcción
Nacionales

Paso a desnivel en calzada Roosevelt entra en fase final de construcción

Pese al vencimiento del plazo contractual, la obra continúa en un período adicional regulado con aplicación de sanciones a la empresa constructora.

Trabajos de construcción del paso a desnivel en la calzada Roosevelt., Ministerio de Comunicaciones
Trabajos de construcción del paso a desnivel en la calzada Roosevelt. / FOTO: Ministerio de Comunicaciones

El ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) informó que la construcción del paso a desnivel en la calzada Roosevelt y 9ª avenida, zona 11 de la Ciudad de Guatemala, presenta un 86 por ciento de avance físico y 77.28 por ciento de financiero, por lo que ya se entró a la fase final de la obra.

La cartera compartió que el proyecto se desarrolla bajo la coordinación del Fondo Social de Solidaridad (FSS), que ha determinado que actualmente se desarrollan trabajos en la edificación de rampas de ingreso y salida e instalación de señalización vertical y horizontal en esa área.

El plazo contractual para esta obra venció el 22 de diciembre de 2025. A pesar de ello, la ejecución prosigue bajo seguimiento técnico y administrativo para garantizar que sea concluida.

"La empresa constructora opera dentro de un período adicional regulado, durante el cual se aplicarán las sanciones correspondientes, conforme a lo establecido en el contrato y en la Ley de Contrataciones del Estado de Guatemala", aseguró el CIV.

Acerca del proyecto

De acuerdo con la cartera de Comunicaciones, el paso a desnivel es una obra para la movilidad urbana, ya que reducirá significativamente los tiempos de traslado, de espera, gastos de combustible y mantenimiento de vehículos, así como el estrés provocado por pasar mucho tiempo dentro del tráfico vehicular.

El puente elevado tendrá una longitud estimada en 350 metros lineales, el cual atravesará las calzadas San Juan y la Roosevelt, desde la 7ª avenida de la zona 7 a la 9ª avenida de la zona 11.

Las labores de construcción de rampas e instalación de señalización que se realizan actualmente corresponden a la fase final del proyecto. En ese sentido, próximamente se tendrá la habilitación total del tramo para beneficiar a miles de personas que transitan a diario por uno de los corredores más congestionados de la ciudad capital.

