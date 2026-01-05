 Restos humanos localizados en Mixco: últimas noticias
Nacionales

Localizan restos humanos en Mixco

El hallazgo se dio en las cercanías del puente El Naranjo.

Varias bolsas negras fueron encontradas en la zona 4 de Mixco., Bomberos Municipales
Varias bolsas negras fueron encontradas en la zona 4 de Mixco. / FOTO: Bomberos Municipales

Los cuerpos de socorro y autoridades de seguridad le dan seguimiento al hallazgo de restos humanos que se dio este lunes, 5 de enero, en un sector del bulevar El Naranjo, zona 4 del municipio de Mixco, Guatemala.

La alerta sobre este caso surgió luego de que los transeúntes y vecinos se percataran de la presencia de bolsas de nailon que fueron abandonadas en la vía pública, específicamente sobre una banqueta, en cercanías de un puente.

Los Bomberos Municipales acudieron al sector luego de ser notificados sobre la presencia de los bultos sospechosos. Los técnicos en urgencias médicas determinaron que se trataba de varias bolsas de color que estaban cerradas y permanecían a un costado de la ruta.

La información preliminar es que se podría tratar del cuerpo de un hombre, el cual habría sido lanzado desde un vehículo. Los socorristas indicaron que, además, estos paquetes podrían contener restos humanos, por lo que notificaron a las autoridades correspondientes.

La Policía Nacional Civil y el Ministerio Público delegó equipos para el procesamiento de la escena en Mixco, los cuales se encargarán de las diligencias respectivas y el traslado del cadáver hacia la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Otros hallazgos

Durante el 2026, suman tres los casos que se reportan de cadáveres encontrados en la vía pública. El primero ocurrió el pasado 2 de enero, cuando fue encontrada una mujer fallecida frente a la manzana 99, sector 1, del asentamiento Nuevo Amanecer, zona 21 de la Ciudad de Guatemala.

De acuerdo con la información proporcionada por los Bomberos Municipales, la persona presentaba señales de golpes en la cabeza y otras partes del cuerpo. Además, permanecía cubierta con una sábana.

Mientras tanto, ese mismo día se determinó que en un camino de terracería a un costado de la "cuesta del zope", ruta que comunica Bárcena, zona 3 de Villa Nueva, con Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez, permanecía un cuerpo.

Según el reporte de los Bomberos Municipales Departamentales, la persona estaba envuelta en sábanas y atada con un lazo. Fue abandonada a un costado de un camino de terracería.

