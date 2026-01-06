 Conductora herida en aparente intento de asalto en zona 10
Nacionales

La mujer viajaba en un vehículo tipo camioneta cuando fue atacada con arma de fuego.

La víctima conducía este vehículo cuando fue agredida por desconocidos en un sector de la zona 10., Bomberos Municipales
La víctima conducía este vehículo cuando fue agredida por desconocidos en un sector de la zona 10. / FOTO: Bomberos Municipales

La conductora de un vehículo resultó herida en el marco de un ataque armado ocurrido este martes, 6 de enero, en la 20 calle y 18 avenida de la zona 10, Ciudad de Guatemala. Hay desvíos vehiculares en el área.

Poco después del mediodía, cuando los ciudadanos se movilizaban en el sector como parte de su jornada cotidiana, de repente se vieron sorprendidos por detonaciones de proyectiles de arma de fuego.

Al observar que se trataba de un incidente de violencia en el que una persona había sido agredida, de inmediato solicitaron el apoyo de los Bomberos Municipales, los cuales enviaron unidades de emergencia a ese punto.

Los técnicos en urgencias médicas localizaron en el lugar a una mujer que presentaba heridas provocadas por las balas. Se trataba de la conductora de un vehículo tipo camioneta de color blanco que minutos antes había sido agredida por desconocidos.

"La paciente presentaba heridas por arma de fuego en el área del tórax, por lo que se le brindó atención prehospitalaria y posteriormente fue trasladada a un centro asistencial privado", informó un portavoz de la institución.

Hasta el momento, la identidad de la mujer no ha sido establecida, solo se indicó que tiene aproximadamente 20 años de edad.

De forma preliminar se conoció que esta persona fue víctima de un intento de asalto. Sin embargo, las autoridades le dan seguimiento al caso para determinar lo que realmente ocurrió. No se tiene reporte de posibles implicados en el ataque.

