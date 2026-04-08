 Diputados denuncian irregularidades en elección de la USAC
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Denuncian irregularidades en elección de la USAC y piden anular proceso

Diputados oficialistas presentaron un memorial donde señalan que la reelección de Mazariegos se dio sin la debida acreditación de los cuerpos electorales.

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Manifestación en Antigua Guatemala contra la reelección de Walter Mazariegos como rector de la Usac., Omar Solís/Emisoras Unidas
Manifestación en Antigua Guatemala contra la reelección de Walter Mazariegos como rector de la Usac. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

Diputados oficialistas de la facción Semilla presentaron un memorial ante la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, constituida en Tribunal Extraordinario de Amparo, argumentando que, pese a las acciones legales previamente interpuestas, la elección de rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) se llevó a cabo sin la debida acreditación de los cuerpos electorales.

De acuerdo con el documento, los legisladores sostienen que la amenaza denunciada "ha dejado de ser potencial y se ha materializado", ya que el proceso de elección se realizó sin cumplir con requisitos fundamentales, lo que, según afirman, constituye una transgresión al principio de legalidad, al debido proceso y a las garantías de transparencia que deben regir el proceso electoral universitario.

En el memorial se advierte que estos hechos generan "vicios de nulidad absoluta" y comprometen la legitimidad del proceso, así como el derecho de participación de los sectores involucrados. Por ello, solicitan al tribunal que se otorgue un amparo provisional, se suspendan los efectos del acto consumado y se evite la consolidación de sus consecuencias jurídicas.

Asimismo, piden la conservación del estado de cosas anterior a la elección mientras se resuelve en definitiva la acción constitucional, así como la remisión inmediata de antecedentes administrativos, informes circunstanciados y toda la documentación relacionada con el proceso electoral cuestionado.

Entre otras medidas, los diputados también solicitan que se ordenen acciones de verificación y control, incluyendo inspecciones o supervisión judicial, y que se garantice la presencia de observadores nacionales e internacionales, así como de medios de comunicación, en todas las actuaciones vinculadas al proceso, como mecanismo de transparencia y control democrático.

El memorial también plantea que, en una eventual sentencia definitiva, se declare la nulidad absoluta del proceso electoral impugnado por los vicios derivados de la falta de acreditación de los cuerpos electorales, se ordene la reposición del proceso cumpliendo con las normas aplicables y se restituyan los derechos constitucionales vulnerados, especialmente en materia de participación, legalidad, debido proceso y transparencia.

Además, los parlamentarios plantean la importancia de que se determinen las responsabilidades legales correspondientes contra las autoridades señaladas por las violaciones denunciadas.

Anuncian más acciones

El diputado José Chic, de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), informó que entre hoy y mañana presentará denuncias en contra de Walter Mazariegos y el Consejo Superior Universitario, a quienes señala por los delitos de abuso de autoridad y usurpación de funciones.

Antes de que se concretara el nombramiento de Mazariegos para un nuevo período como rector, el legislador informó que solicitó a la Corte de Constitucionalidad (CC) que resolviera con carácter urgente las acciones legales relacionadas con la elección, al considerar que existe una crisis de legalidad que vulnera derechos constitucionales y la autonomía universitaria.

* Con información de Dayana Rashón, Emisoras Unidas 89.7

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