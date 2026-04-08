¿Cuándo será el próximo fin de semana largo en Guatemala?

La Semana Santa 2026 ya culminó en Guatemala, una de las épocas de mayor movilidad y descanso en el país, por lo que ahora surge la duda entre los guatemaltecos sobre cuándo será el próximo asueto oficial.
El siguiente descanso en el calendario llegará el 1 de mayo, fecha en la que se conmemora el Día del Trabajo. En 2026, este día caerá viernes, lo que dará paso a un fin de semana largo de tres días consecutivos. Esta coincidencia permitirá a muchos trabajadores planificar viajes, actividades recreativas o simplemente tomar un descanso prolongado.
El 1 de mayo forma parte de los once días de descanso con goce de salario establecidos en la legislación laboral guatemalteca. De acuerdo con el Código de Trabajo, decreto No. 1441 del Congreso de la República de Guatemala, esta fecha está catalogada como un "día de asueto con goce de salario para trabajadores particulares", lo que garantiza el pago sin necesidad de laborar.
1 de mayo, fecha con componente social
No obstante, además de ser un día de descanso, la fecha también tiene un fuerte componente social. Diversos sindicatos y organizaciones convocan marchas y actividades conmemorativas en el marco del Día del Trabajo, en las que se plantean demandas relacionadas con condiciones laborales, salarios y derechos humanos.
En los casos en que las empresas requieran que sus trabajadores presten servicios durante este día, el artículo 128 del Código de Trabajo establece que, además del salario correspondiente, el tiempo trabajado debe ser remunerado como horas extraordinarias.
La marcha del Día del Trabajo en Guatemala, celebrada cada 1 de mayo, reúne a sindicatos y organizaciones sociales que buscan visibilizar sus demandas. Tradicionalmente, la movilización recorre el centro de la Ciudad de Guatemala, partiendo de zonas cercanas y finalizando en la Plaza de la Constitución.