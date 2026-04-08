 Diego Simeone: "Contundencia total y buen resultado"
Deportes

Diego Simeone: "Contundencia total y buen resultado"

El técnico del Atlético Madrid también reconoció que su rival, el Barcelona, los hará sufrir.

Compartir:
Diego Simeone durante el duelo ante Barcelona
Diego Simeone durante el duelo ante Barcelona / FOTO: EFE

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, ha celebrado la "contundencia total" de su equipo y el "buen resultado" tras ganar este miércoles (0-2) en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Barcelona, pero ha subrayado que el cuadro catalán "seguramente hará sufrir mucho" a los rojiblancos en la vuelta.

"Desde el buen trabajo colectivo, pudimos lastimar en los momentos importantes del partido. El segundo gol nos dio más seguridad. Es una pena que no pudimos lastimar un poco más con esa ventaja que ellos tuvieron la semana pasada y nosotros ahora", ha resumido el técnico en referencia a la expulsión de Cubarsí en el minuto 44.

El preparador argentino ha explicado que la acción le quedaba "muy lejos" y no ha querido valorarla en profundidad, pero ha señalado que sus jugadores fueron "valientes para aprovechar una situación de juego que se dio en una buena interpretación entre Julián y Giuliano para quedarse en mano a mano con el portero y aparecer la expulsión".

Foto embed
Diego Simeone, técnico del Atlético Madrid - EFE

Simeone se refiere a la jugada de Pubill

Por otra parte, ha opinado que el árbitro acertó al no penalizar unas posibles manos de Pubill dentro del área: "Es sentido común. Si Marc que estaba recibiendo un supuesto pase para empezar la jugada e interpretó lo mismo que el árbitro, es porque solamente es sentido común con el juego. Luego podemos buscar todas situaciones para conspirar".

Sobre el hecho de que el Barcelona rematara a puerta más veces que su equipo, Simeone ha respondido que "el fútbol es maravilloso porque la contundencia es clave" y hoy sus jugadores fueron "extremadamente contundentes", mientras que "en otras noches tocó la parte no buena de esta situación".

Acerca de su planteamiento, el preparador argentino ha reconocido que trataron de castigar la defensa adelantada del cuadro catalán y ha reivindicado que son un equipo que ha "hecho daño al Barcelona en casi todos los partidos", si bien ha expuesto que les "costó porque presionan muy bien".

Simeone ha destacado que Julián Álvarez marcó "un golazo" en el 0-1 y que Sorloth, autor del 0-2, está "siempre preparado para todo lo que caiga".

El técnico argentino ha admitido que sus jugadores priorizaron "asegurar el 0-2 y no forzar el 0-3", y no ha querido dar por hecho el pase a semifinales: "Sabemos de las dificultades del martes que viene y estamos preparados para competir. Necesitaremos más que nunca el empuje de nuestra gente".

Hansi Flick critica al VAR por no revisar la mano de Marc Pubill

Por su parte, el técnico del Barcelona señaló que, el asistente VAR sí estaba “centrado” en la acción que acabó en roja a Cubarsí.

*Información EFE.

En Portada

Gobierno refuerza seguridad y pide evitar violencia en protestas por elección en la Usact
Nacionales

Gobierno refuerza seguridad y pide evitar violencia en protestas por elección en la Usac

01:24 PM, Abr 08
Protestas y tensión en Antigua Guatemala por reelección de Walter Mazariegos t
Nacionales

Protestas y tensión en Antigua Guatemala por reelección de Walter Mazariegos

11:23 AM, Abr 08
Cuerpos electorales realizan elección simbólica de rector de Usact
Nacionales

Cuerpos electorales realizan elección simbólica de rector de Usac

12:26 PM, Abr 08
Diego Simeone: Contundencia total y buen resultadot
Deportes

Diego Simeone: "Contundencia total y buen resultado"

04:35 PM, Abr 08
Hansi Flick critica al VAR por no revisar la mano de Marc Pubillt
Deportes

Hansi Flick critica al VAR por no revisar la mano de Marc Pubill

04:12 PM, Abr 08

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026DestacadasSemana SantaIránNoticias de GuatemalaEstados Unidos#liganacionalEE.UU.Real Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos