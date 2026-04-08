 Hansi Flick critica al VAR por no revisar la mano de Pubill
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Hansi Flick critica al VAR por no revisar la mano de Marc Pubill

Por su parte, el técnico del Barcelona señaló que, el asistente VAR sí estaba "centrado" en la acción que acabó en roja a Cubarsí.

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Hansi Flick, entrenador del Barcelona
Hansi Flick, entrenador del Barcelona / FOTO: EFE

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, se ha mostrado muy crítico con el VAR por no revisar unas manos de Marc Pubill en el interior del área en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones que su equipo perdió (0-2) en el Spotify Camp Nou frente al Atlético de Madrid.

Tras el encuentro, el técnico alemán denunció una acción en el segundo tiempo en el que el central rojiblanco paró el balón con la mano después de que sacara Juan Musso y lo volvió a servir al portero.

"La situación en la que el defensor toca con la mano y no pita nada es muy clara. No sé por qué el VAR no ha entrado. Es un árbitro de VAR alemán y es increíble", ha afirmado al ser preguntado por el partido.

En este sentido, Flick ha señalado que el asistente VAR sí que estaba "centrado" en la acción que acabó en roja a Cubarsí al filo del descanso y ha explicado que no le han dado "ninguna explicación" sobre las manos de Pubill.

"Era mejor no hablar con él (el árbitro). Tenemos que aceptarlo y estar centrado en el partido del próximo martes. Tenemos calidad y jugadores que pueden decidir y tenemos que luchar", ha añadido.

Hansi Flick elogió a sus jugadores

Con todo, ha elogiado Flick el rendimiento de sus jugadores, que han tenido "muchas oportunidades" para marcar gol, y les ha instado a seguir luchando con vistas al partido de vuelta que se disputará en el Metropolitano.

"Claro que creemos en nosotros porque en la segunda parte con un jugador menos lo hemos hecho muy bien y ellos también tienen calidad. No ha sido fácil defenderlos, pero nosotros hemos tenido oportunidades", ha comentado.

El preparador germano ha elogiado a Lamine Yamal -"ha hecho un partido fantástico", ha dicho- y ha pedido que los árbitros deben proteger más a futbolistas como el internacional español.

Ronald Araujo: “Si hay algún equipo capaz de remontar esto somos nosotros”

Por su parte, el futbolista francés Antoine Griezmann comentó: “Nos vamos contentos por la victoria, pero queda muchísimo por jugar”.

Asimismo, ha explicado que Pedri ha sido sustituido tras el descanso porque arrastraba unas "pequeñas molestias".

Por último, se ha mostrado convencido de las opciones de dar la vuelta a la eliminatoria en el Metropolitano. "Tenemos que aceptar este resultado y estar centrados en el partido del próximo martes. Tenemos calidad y jugadores que pueden decidir, y tenemos que luchar", ha comentado Flick.

Atlético Madrid sueña con la semifinal de Champions League

Con goles de Julián Álvarez y de Alexander Sørloth, el equipo de Diego Simeone saca buena renta en Barcelona.

*Información EFE.

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