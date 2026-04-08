 Declaraciones de Ronald Araujo y Antoine Griezmann
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Ronald Araujo: "Si hay algún equipo capaz de remontar esto somos nosotros"

Por su parte, el futbolista francés Antoine Griezmann comentó: "Nos vamos contentos por la victoria, pero queda muchísimo por jugar".

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Ronald Araujo, jugador del Barcelona
Ronald Araujo, jugador del Barcelona / FOTO: EFE

El central del Barcelona, Ronald Araujo, ha lamentado la derrota del conjunto azulgrana este miércoles en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid (0-2), pero se ha mostrado convencido de que "si hay algún equipo capaz de remontar esto" son ellos.

"Lo intentamos, pero no se pudo. En el segundo tiempo salimos más fuertes a pesar de ser uno menos. Tuvimos la pelota, pero no pudimos encontrar un gol. Estamos tristes por la derrota, pero con las ganas de que podemos remontarlo", ha resumido en declaraciones a Movistar+.

El internacional charrúa no ha querido opinar sobre la expulsión de Pau Cubarsí por roja directa en el minuto 44: "No la vi en la tele. Me dicen que es un poco rigurosa, que pueden cobrarla o no. Sea como sea, este equipo tiene capacidad para remontar, esto estoy convencido".

Araujo ha insistido en las opciones del Barcelona para darle la vuelta al resultado: "Lo hicimos muchas veces. Es difícil en su cancha, pero si hay alguien capaz de hacer esto es este equipo, porque tenemos jugadores con calidad y una gran personalidad. Vamos a ir a buscar la remontada".

El charrúa ha admitido que la expulsión de Cubarsí "condicionó" a su equipo, que hasta entonces "tenía la pelota, estaba generando ocasiones y pudo meter gol".

Antoine Griezmann: "Queda muchísimo por jugar"

El delantero del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, ha asegurado este miércoles que los jugadores rojiblancos se van "contentos por la victoria" en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Barcelona (0-2), pero ha matizado que "queda muchísimo por jugar".

"No hicimos nuestro mejor partido con balón, tenemos cosas que mejorar y que aprender. Nos vamos contentos por la victoria, pero queda muchísimo por jugar. Las semifinales están muy lejos, a 90 o más minutos. Tranquilidad, confianza y los pies en el suelo", ha resumido el internacional francés en declaraciones a Movistar+.

Griezmann ha elogiado al delantero argentino Julián Álvarez, autor del 0-1 con un gol de falta directa, del que ha dicho que "está muy bien" y "ojalá pueda llevar a la final" al conjunto rojiblanco.

Atlético Madrid sueña con la semifinal de Champions League

Con goles de Julián Álvarez y de Alexander Sørloth, el equipo de Diego Simeone saca buena renta en Barcelona.

*Información EFE.

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