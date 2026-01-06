Nuevos detalles del ataque armado en la ruta al Pacífico

Nuevos detalles han surgido en relación con el ataque armado ocurrido al mediodía del 5 de enero de 2026 en el kilómetro 32.8 de la ruta al Pacífico, en jurisdicción de Amatitlán, hecho que cobró la vida de un hombre que se desplazaba en una camioneta particular. Parte del suceso quedó registrado en video, material que revela cómo la víctima fue emboscada en plena carretera mientras otros conductores observaban la escena sin poder intervenir.
La persona fallecida fue identificada como Andy Díaz, piloto de una empresa textil ubicada en la ruta que conduce de Amatitlán a Palín, Escuintla. En el vehículo también viajaba un agente de seguridad privada, Luis Alberto Marroquín Ramírez, de 45 años, quien resultó ileso. Sin embargo, fue detenido por la Policía Nacional Civil, ya que portaba un arma de fuego sin contar con la licencia correspondiente.
Según el testimonio del sobreviviente, ambos habían retirado una fuerte suma de dinero destinada al pago de planilla de la empresa. Poco después, los ocupantes de un vehículo blanco comenzaron a seguirlos y les hicieron señales para detenerse a la altura del kilómetro 30. Al no obedecer, los delincuentes abrieron fuego contra la camioneta.
Investigan hecho armado
Durante la persecución, el conductor fue alcanzado por los disparos y perdió la vida en el lugar. Aun así, uno de los atacantes descendió del automóvil y continuó disparando directamente contra el vehículo, mientras los demás conductores detenían la marcha ante la peligrosa situación. Posteriormente, el hombre armado abordó otra camioneta y huyó junto a sus cómplices.
Bomberos Voluntarios confirmaron el fallecimiento de Díaz al llegar a la escena. El vehículo presentaba múltiples impactos de bala. Las imágenes que circulan en redes sociales muestran parte de la agresión y se han convertido en una pieza clave para la investigación.
Las autoridades continúan las pesquisas para identificar y capturar a los responsables.