Peritos presentan análisis en caso asesor del Congreso

El Tribunal Cuarto de Sentencia Penal continuó este jueves, 8 de enero, con el juicio en contra del exviceministro de Gobernación, Carlos García Rubio, procesado dentro del caso que se sigue por la muerte de Hansel Szarata, jefe legal del Congreso de la República.
Durante la audiencia se mostró la vestimenta que utilizó la víctima el día del hecho, incluida una chumpa que, según una de las peritos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), presenta varias perforaciones de proyectil de arma de fuego. Asimismo, se determinó que en esta prenda había residuos de pólvora.
Otros expertos expusieron durante la audiencia de continuación del debate contra el exfuncionario con respecto a diferentes análisis de la prueba encontrada en el lugar del crimen, ocurrido en abril de 2025.
Tras la intervención de los forenses, el juez Manolo López, del referido tribunal, informó que el juicio será retomado el 22 de enero, cuando se reproducirá la reconstrucción de hechos que se hizo en julio de 2025. Esta grabación tiene una duración de tres horas, por lo que se estaría diligenciando en esa fecha.
El Ministerio Público llevó a cabo esa diligencia en seguimiento de las investigaciones. En ese contexto, el personal fiscal acudió al parqueo del centro comercial, ubicado en la zona 16 de la Ciudad de Guatemala, donde falleció el funcionario. El objetivo fue hacer una recreación del hecho justamente en la escena del crimen.
De acuerdo con la información compartida, los equipos se presentaron al recinto donde colocaron los vehículos que habrían participado en el incidente. Posteriormente, representaron la escena de la muerte utilizando armas de fuego descargadas.
Crimen contra asesor del Congreso
El asesor legal del Legislativo, Hansel Szarata, murió tras un hecho de violencia ocurrido en la madrugada del 5 de abril en las afueras de un centro comercial en la zona 16 de la Ciudad de Guatemala.
En seguimiento a este caso, pocos días después del crimen se llevó a cabo la detención de Carlos Fernando García Rubio, exviceministro de Gobernación durante el período del presidente Alejandro Giammattei.
El exfuncionario fue enviado a juicio por resolución del Juzgado Séptimo Penal, que consideró la existencia de indicios que respaldarían su presunta implicación en el crimen. El delito que se le atribuye es homicidio y, en ese contexto, las investigaciones en su contra continuarán y será en el debate que se dilucidará su posible participación.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7