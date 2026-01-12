Accidente múltiple en la autopista Palín-Escuintla deja varios heridos

Un accidente de tránsito múltiple se registró en horas de la noche del pasado domingo 11 de enero en el kilómetro 48 de la ruta al Pacífico [CA-9 Sur], sobre la autopista Palín-Escuintla. Varias personas resultaron lesionadas en este hecho.
De acuerdo con información compartida por la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial), los conductores de seis vehículos chocaron en ese sector. Las causas del percance no han sido establecidas.
La institución indicó que las brigadas se hicieron presentes a este sector para regular el paso vehicular y poder prevenir mayores incidentes, ya que debido a la colisión quedó obstruido el paso con dirección sur.
Atienden a heridos
Los Bomberos Voluntarios informaron que trasladaron varias unidades al km 48 de la autopista Palín - Escuintla tras ser notificados con respecto a un fuerte accidente que había ocurrido en el sector.
Los técnicos en urgencias médicas de la 60ª Compañía constataron que en el lugar había cinco personas que presentaban golpes y posibles fracturas en diferentes partes del cuerpo.
"Los socorristas les brindaron asistencia prehospitalaria y posteriormente se gestionó su traslado hacia un centro asistencial para recibir la atención médica correspondiente", informó Leandro Amado, vocero de la institución.
Hasta el momento, ninguno de los lesionados en este hecho ha podido ser identificado.