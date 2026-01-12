 Cámaras captan fuerte choque entre motoristas en zona 6
Nacionales

Cámaras captan fuerte choque entre motoristas en zona 6

Choques entre motoristas grabados por cámaras evidencian imprudencia y exceso de velocidad.

Compartir:
Choque entre dos motocicletas en zona 6., Redes sociales.
Choque entre dos motocicletas en zona 6. / FOTO: Redes sociales.

Un fuerte accidente de tránsito entre dos motoristas quedó registrado por cámaras de seguridad la noche del pasado sábado en la 16 avenida y 10ª calle, en las cercanías de El Canario, zona 6 de la capital. Las imágenes, que rápidamente se viralizaron en redes sociales, muestran el momento exacto del impacto y evidencian una presunta imprudencia vial.

De acuerdo con la grabación, uno de los motoristas se cruzó el semáforo en rojo, lo que provocó que ambos vehículos colisionaran violentamente y sus conductores salieran proyectados sobre la cinta asfáltica. Tras el impacto, uno de los involucrados logró ponerse de pie por sus propios medios, aunque hasta el momento se desconoce su estado de salud.

Bomberos Municipales acudieron al lugar del accidente y brindaron atención prehospitalaria a uno de los motociclistas, quien presentaba diversas lesiones producto del choque. Posteriormente fue trasladado a un centro asistencial para una evaluación más completa, mientras las autoridades recababan información sobre lo ocurrido.

Otro choque entre motocicletas 

Este no fue el único incidente protagonizado por motoristas que se volvió viral en las últimas horas. Otro video difundido en redes sociales muestra un accidente ocurrido en el ingreso a la colonia "Aquí nace una estrella", en Patulul, Suchitepéquez. En este caso, una mujer resultó gravemente herida tras realizar un giro a la izquierda sin verificar su retrovisor.

Las imágenes revelan que otro motociclista circulaba a excesiva velocidad y no logró esquivar a la conductora, impactándola y provocando que perdiera el control y cayera al suelo. Aunque el motorista que iba rápido no sufrió lesiones, continuó su marcha sin auxiliar a la mujer. Vecinos del sector y otro motorista se detuvieron para brindarle ayuda, mientras ella lograba reincorporarse.

En el lugar del accidente se observa señalización que establece un límite de velocidad de 10 kilómetros por hora, así como advertencias sobre el riesgo de accidentes, lo que ha generado llamados a respetar las normas de tránsito y extremar precauciones para evitar más hechos similares.

En Portada

Actividades de inicio de clases en Santiago Atitlán canceladas debido al sarampiónt
Nacionales

Actividades de inicio de clases en Santiago Atitlán canceladas debido al sarampión

08:20 AM, Ene 12
Simeone se disculpa públicamente por el episodio con Viníciust
Deportes

Simeone se disculpa públicamente por el episodio con Vinícius

07:10 AM, Ene 12
Periodista José Rubén Zamora requirió asistencia médica en diciembret
Nacionales

Periodista José Rubén Zamora requirió asistencia médica en diciembre

07:30 AM, Ene 12
Filtran imágenes del piloto y la avioneta previo al accidente donde murió Yeison Jiménezt
Farándula

Filtran imágenes del piloto y la avioneta previo al accidente donde murió Yeison Jiménez

06:30 AM, Ene 12

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Donald TrumpFutbol GuatemaltecoLiga NacionalFútbolVenezuelaSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos