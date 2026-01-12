Cámaras captan fuerte choque entre motoristas en zona 6

Un fuerte accidente de tránsito entre dos motoristas quedó registrado por cámaras de seguridad la noche del pasado sábado en la 16 avenida y 10ª calle, en las cercanías de El Canario, zona 6 de la capital. Las imágenes, que rápidamente se viralizaron en redes sociales, muestran el momento exacto del impacto y evidencian una presunta imprudencia vial.
De acuerdo con la grabación, uno de los motoristas se cruzó el semáforo en rojo, lo que provocó que ambos vehículos colisionaran violentamente y sus conductores salieran proyectados sobre la cinta asfáltica. Tras el impacto, uno de los involucrados logró ponerse de pie por sus propios medios, aunque hasta el momento se desconoce su estado de salud.
Bomberos Municipales acudieron al lugar del accidente y brindaron atención prehospitalaria a uno de los motociclistas, quien presentaba diversas lesiones producto del choque. Posteriormente fue trasladado a un centro asistencial para una evaluación más completa, mientras las autoridades recababan información sobre lo ocurrido.
Otro choque entre motocicletas
Este no fue el único incidente protagonizado por motoristas que se volvió viral en las últimas horas. Otro video difundido en redes sociales muestra un accidente ocurrido en el ingreso a la colonia "Aquí nace una estrella", en Patulul, Suchitepéquez. En este caso, una mujer resultó gravemente herida tras realizar un giro a la izquierda sin verificar su retrovisor.
Las imágenes revelan que otro motociclista circulaba a excesiva velocidad y no logró esquivar a la conductora, impactándola y provocando que perdiera el control y cayera al suelo. Aunque el motorista que iba rápido no sufrió lesiones, continuó su marcha sin auxiliar a la mujer. Vecinos del sector y otro motorista se detuvieron para brindarle ayuda, mientras ella lograba reincorporarse.
En el lugar del accidente se observa señalización que establece un límite de velocidad de 10 kilómetros por hora, así como advertencias sobre el riesgo de accidentes, lo que ha generado llamados a respetar las normas de tránsito y extremar precauciones para evitar más hechos similares.