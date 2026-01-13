 Choque entre cabezal y vehículo liviano en Villa Nueva
Nacionales

Video revela brutal choque entre cabezal y vehículo liviano en Villa Nueva

Cámaras captan violento choque entre cabezal y automóvil en Villa Nueva.

Choque entre cabezal y vehículo liviano., Captura de pantalla video de Facebook.
Choque entre cabezal y vehículo liviano. / FOTO: Captura de pantalla video de Facebook.

Un video difundido ampliamente en redes sociales ha puesto en evidencia un violento accidente de tránsito ocurrido en una de las principales arterias de Villa Nueva. Las imágenes, captadas por cámaras de seguridad instaladas en el sector, muestran con claridad el instante exacto en que un vehículo liviano colisiona de forma brutal con un cabezal, generando momentos de tensión y alarma entre los vecinos.

La grabación revela que el automóvil particular ignora una señal de alto, lo que provoca el impacto directo con el camión de carga pesada que circulaba con derecho de vía. La fuerza del choque fue tal que el cabezal terminó empotrado dentro de un predio de venta de automóviles, luego de arrastrar al sedán involucrado en el percance. El hecho ocurrió específicamente en la intersección de la 4a. avenida y 8a. calle de la zona 1 de Villa Nueva.

Automovilista huye tras el accidente 

Según explicó Henry Quevedo, vocero de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva, el análisis de las cámaras de videovigilancia confirma que el conductor del vehículo liviano, identificado con placas 779GPW, no respetó la señalización vial. El camión de carga fue impactado de costado, situación que derivó en la pérdida de control y el posterior empotramiento del cabezal.

Tras el accidente, el piloto del cabezal permaneció en el lugar y colaboró con las autoridades, mientras que el conductor del automóvil liviano abandonó la escena, dándose a la fuga. Esta acción obligó a desplegar un operativo especial para retirar el tráiler, el cual requirió el apoyo de dos grúas de gran capacidad.

Las labores de movilización y limpieza provocaron severas congestiones vehiculares en esta vía principal durante varias horas. En tanto, la Policía Nacional Civil continúa con las investigaciones para identificar y localizar al responsable, quien enfrentará cargos por los daños ocasionados y por huir del lugar del accidente.

