Cabezal con fallas mecánicas obstaculiza un carril en el Periférico

La presencia de un vehículo de transporte pesado que se quedó varado por fallas mecánicas genera complicaciones para circular en el anillo Periférico este jueves 15 de enero. Las autoridades de tránsito le dan seguimiento a esta situación.
De acuerdo con información compartida por el portavoz de la Policía Municipal de Tránsito capitalina, Amílcar Montejo, se trata de un cabezal que se quedó varado desde horas de la madrugada en un sector de la colonia Mario Martínez de Lejarza, en la zona 7.
"Se realiza la coordinación de una grúa para retirar el obstáculo del carril derecho en el Periférico que, por ahora, afecta el tramo hacia el puente El Naranjo", dijo el funcionario.