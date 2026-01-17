Cumplen exhibición personal de guardias en Renovación 1

En cumplimiento a una orden de exhibición personal dictada por un juez, los pandilleros que mantienen el control en la cárcel Renovación 1, en el departamento de Escuintla, mostraron a siete guardias del Sistema Penitenciario que se encuentran tomados como rehenes. Sin embargo, los trabajadores de Presidios manifestaron que su vida está en peligro, si las autoridades no acceden a negociar con los reclusos.
Los mismos guardias manifestaron que, a petición de los reclusos, las fuerzas de seguridad deben escucharlos, porque de lo contrario su vida está en peligro. Añadieron que, de no tener un dialogo con los reos, responsabilizan al ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, de lo que les pueda suceder.
Los trabajadores de Presidios pidieron a las autoridades escuchar a los reos, porque en el penal todo está totalmente quemado y deben salir todos para hacer los remozamientos.
También pidieron que a los reos y guardias se les provea de bebidas y comida, porque en todo el día ellos tampoco han ingerido nada.
En otras noticias consulte: Autoridades confirman motín en tres cárceles del país
Con información del corresponsal Reyes Reali, de Emisoras Unidas FM.
Sin embargo, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, responsabilizó a los reclusos de ese penal de lo que pueda suceder con la vida de las personas retenidas. En una conferencia de prensa desde la Fuerza Aérea Guatemalteca, Villeda aseguró que no negociará con terroristas, como denominó a los pandilleros recluidos en ese penal.
Villeda explicó que si hay un diálogo en que se pide respeto a la vida de los rehenes, pero no existen negociaciones, debido a que parte de las demandas exigen que se otorguen privilegios como aire acondicionado, comida de restaurante y una cama "King Size" para uno de los líderes pandilleros.
El jefe del Interior no descartó usar toda la fuerza del Estado para retomar el control, aunque no adelantó cuanto tiempo podrían tardar para ese fin. Reportó que ya se realizaron tres sobrevuelos sobre el lugar, al referirse al penal Renovación 1.
Villeda recalcó que, en caso de que se ejecute un ataque armado en contra de las fuerzas de seguridad, estas actuarán y responderán la agresión.