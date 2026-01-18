Arévalo decreta estado de Sitio durante 30 días en el país

El presidente, Bernardo Arévalo, anunció un estado de Sitio en todo el país durante 30 días derivado de las acciones violentas que tuvieron lugar este domingo (18/01/2026). Agregó que esta medida permitirá usar toda la fuerza del Estado en contra de grupos criminales y que el mismo no afectará el ciclo escolar, porque la suspensión de clases vigente es solo para el próximo lunes.
En cadena nacional, el mandatario reportó que se ha logrado restablecer el orden en los centros carcelarios del país y narró que los ataques contra la PNC se ejecutaron luego de que se retomaran las instalaciones de Renovación 1 sin que se reportara una sola baja.
Además, el jefe del Ejecutivo lamentó la muerte de los ocho agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), por lo que anunció que también decreta tres días de luto. Arévalo agregó que los reos de los centros carcelarios tomaron rehenes con la intención de forzar al Estado a ceder ante su exigencia de privilegios ilegales, que durante años les fueron otorgados.
"Hoy en un operativo combinado, entre el Ministerio de Gobernación y el Ministerio de la Defensa se ha logrado restablecer el control total del Estado sobre las tres cárceles en donde se habían amotinado los criminales miembros de estos grupos", indicó Arévalo.
Recuperación de cárceles sin bajas
"Este operativo se hizo de manera ejemplar, recuperando las instalaciones, libreando a todos los rehenes y reduciendo al orden a los amotinados sin que haya tenido lugar una baja que lamentar", afirmó el mandatario al referirse a los hechos en Renovación 1.
Bernardo Arévalo añadió que los ataques en contra de la PNC se ejecutaron en represalia a los exitosos operativos que han recuperado el control de las cárceles.
"Estos grupos criminales han atacado cobardemente a la PNC en distintos lugares del país; estos asesinatos se realizaron con la intensión de aterrorizar a las fuerzas de seguridad y a la población, para que cedamos en la lucha frontal contra las pandillas y su régimen de terror, pero fracasarán", afirmó.
No permitiremos que la violencia y la intimidación dicten el rumbo de nuestro país; a estos criminales que creen que un Gobierno democrático es débil, les estamos demostrando con hechos contundentes que están fatalmente equivocados", expresó el gobernante.
Arévalo explicó que el estado de Sitio tiene como objetivo garantizar la protección y la seguridad de los ciudadanos, al mismo tiempo que permite usar toda la fuerza del Estado, especialmente de la PNC y del Ejército de Guatemala, para actuar contra las pandillas e impedir sus acciones terroristas.
Acciones sin alterar la vida cotidiana
Arévalo aseguró que estas medidas no alteran la vida cotidiana, ni sus actividades normales, ni el funcionamiento de las instituciones públicas y privadas, ni la movilidad de las o los ciudadanos.
El gobernante agregó esas acciones, no interrumpen los procesos de renovación de las autoridades judiciales o ningún otro proceso de naturaleza política.
"Las clases fueron suspendidas solo para el día de mañana como medida preventiva, la aplicación del Estado de Sitio se restringe a los ámbitos del combate contra la criminalidad organizada, maras y pandillas y las acciones de violencia destinadas a aterrorizar a la población", explicó.
"Es importante que reconozcamos que nada de esto es casualidad, ocurre justo cuando el avance del país para liberar a las instituciones de las redes criminales que traficaban corrupción e impunidad rinde resultados claros; sabemos quienes están detrás, grupos que se benefician de la corrupción que crece en las sombras y que se niegan que como país vivamos en transparencia y justicia", recalcó.
"Son las mafias político criminales que se resisten y buscan infundir terror, porque saben que este año Guatemala va a recuperar su sistema de justicia y están fracasando", reiteró.
Cero tolerancia a las acciones terroristas
"Quiero decirlo alto y claro, no negociamos con criminales, ni toleramos acciones terroristas. Con el marco de la ley y con la espada de la justicia los estamos poniendo de rodillas", declaró.
Finalmente, Arévalo expresó su profundo pesar porque los ataques cobardes de los criminales han causado la pérdida de las vidas de agentes que con honor y valentía han cuidad la seguridad del pueblo de Guatemala".