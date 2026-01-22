Hombres se enfrentan a golpes frente a negocio en zona 1

Un video que circula en redes sociales evidencia una violenta riña protagonizada por tres hombres en aparente estado de ebriedad, la cual dejó a uno de ellos gravemente herido y con múltiples traumas. El hecho ocurrió en el interior y en las afueras de un negocio ubicado en la 9ª avenida y 3ª calle, zona 1 de la capital.
De acuerdo con la información oficial, los tres sujetos se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas dentro del establecimiento cuando, por causas aún no esclarecidas, iniciaron una pelea que se extendió hasta la vía pública.
Las imágenes, captadas por un testigo, muestran a uno de los hombres tirado en la entrada del negocio, visiblemente golpeado, mientras los otros dos continúan agrediéndose en plena calle. En un momento del video se observa cómo uno de los involucrados regresa hasta la puerta del local y patea en repetidas ocasiones el rostro del hombre herido, quien ya se encontraba en el suelo, hasta dejarlo inconsciente.
Durante la agresión, un tercer hombre intenta intervenir para defender al herido, sin lograr detener completamente los ataques. La grabación también evidencia que varios vehículos detuvieron su marcha debido a que la riña bloqueó el paso en el sector.
La pelea cesó únicamente tras la intervención de una mujer y otro transeúnte, quienes lograron separar a los involucrados.
Uno de los hombres quedó con múltiples traumas
Según información de la Cruz Roja Guatemalteca, con el apoyo de Bomberos Voluntarios, los socorristas estabilizaron y trasladaron a una persona con múltiples traumas a un centro asistencial.
En el video no se observa presencia de agentes de la Policía Nacional Civil ni de la Policía Municipal. Hasta el momento, las autoridades no han informado si hubo personas detenidas por este hecho.