Congreso retoma interpelación al ministro de Desarrollo

El ministro de Desarrollo Social, Abelardo Pinto, acudió este jueves 22 de enero a la sede del Congreso de la República donde los diputados retomaron la interpelación que se lleva a cabo para que pueda explicar temas relacionados con su gestión en la cartera.
Desde hace meses se inició este proceso de juicio político contra el funcionario. Sin embargo, ha quedado detenido en múltiples ocasiones debido a la poca asistencia de los legisladores.
En la sesión plenaria que se desarrolló esta mañana sí se logró el cuórum necesario. Eran más de 81 parlamentarios los que estaban presentes en el hemiciclo, por lo que se pudo continuar con las preguntas a Pinto. Específicamente, se le plantearon desde la número 16, de un total de 20 que incluye el cuestionario base que presentó la diputada Teresita de León.
La junta directiva del Legislativo indicó que después de que el funcionario responda a todas las interrogantes se le estarían esbozando otras más, pues ya varios diputados han expresado su interés por ser parte de la interpelación al ministro en la fase de preguntas adicionales.
Tras finalizar la sesión, Pinto brindó una conferencia de prensa en donde calificó como positivo el hecho de que se haya podido avanzar en las preguntas básicas.
"Logramos avanzar. Creo que este es un aspecto positivo que hay que resaltar. Pudimos avanzar con terminar las preguntas básicas que, de cierta manera, habían quedado enterradas. El día de hoy nos alegra que haya habido cuórum para avanzar", dijo.
En cuanto a las preguntas adicionales, señaló que desconoce qué temas querrá abordar la diputada De León, pero expresó su disposición de continuar expresando los datos que le sean requeridos para resolver las dudas que puedan surgir desde el Congreso.
Específicamente sobre su gestión, habló de lo que ha representado el tener que estar acudiendo casi semanalmente al Legislativo por el tema de la interpelación. Sin embargo, indicó que el ministerio a su cargo ha continuado funcionando.
"El Ministerio de Desarrollo no se detiene. Los resultados los han escuchado en el segundo informe de Gobierno. Hemos sustituido más de 50 mil pisos, incrementado el bono social a 180 mil beneficiarios, hemos duplicado el bono social que se entrega en Guatemala, la bolsa social. Estamos trabajando arduamente. Los equipos no paran, pero, sin duda alguna, esto nos roba una porción de tiempo importante que nosotros debemos de estar trabajando para la población más vulnerable", añadió.
Posturas encontradas en el hemiciclo
Algunos diputados criticaron el hecho de que el funcionario se apoyara de un dispositivo electrónico para consultar los datos que se le estaban solicitando y poder responder las preguntas que se le estaban haciendo durante la interpelación.
La legisladora Teresita de León indicó que el ministro tenía una tablet en su escritorio, a pesar de no haber solicitado permiso al pleno para poder ingresarla y utilizarla.
Al darse este incidente, la diputada Evelyn Morataya tomó la palabra y consideró que se trata de una solicitud hacia el pleno "bastante estéril", porque incluso él debía tener su teléfono, documentos por escrito u otras bases para respaldar la información. En ese sentido, mencionó que no era necesario tener que estar pidiendo que se le autorizara ingresar este tipo de elementos.
"Creo que es una pregunta bastante estéril hacia el pleno, porque trae un portátil, una Tablet, también unas carpetas. También trae anteojos, ¿por qué no consultamos si también puede usar sus anteojos para poder ver la Tablet, el teléfono y sus documentos que trae por escrito?", dijo.
"Creo que eso es ya demasiado deseo de fastidiar en una interpelación que considero que debemos retomar de una manera más seria y responsable las interpelaciones para que los ministros vengan a rendir cuentas al Congreso, con lo que estoy totalmente de acuerdo, que interpelemos a los funcionarios y rindan cuentas del uso de los recursos públicos y le pertenecen al pueblo y deben regresar en obra al pueblo de Guatemala. Pero ya venir a consultar si usa un teléfono, una tablet u hojas, eso sí ya, como diríamos comúnmente, ‘ya es gana de joder’", concluyó.
* Con información de Omar Solís y Dayana Rashón, Emisoras Unidas.