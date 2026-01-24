 Accidente deja un fallecido en bulevar Tulam Zu, zona 7
Accidente deja un fallecido en bulevar Tulam Zu, zona 7

Bomberos Municipales dieron aviso a las autoridades para acordonar el área, en espera de las diligencias del MP.

Los cuerpos de rescate calcularon que la víctima mortal tenía al menos 25 años., Bomberos Municipales.
Los cuerpos de rescate calcularon que la víctima mortal tenía al menos 25 años. / FOTO: Bomberos Municipales.

Bomberos Municipales reportaron que un accidente cobró la vida de un hombre en el bulevar Tulam Zu y 25 avenida de la zona 7 capitalina, durante la mañana de este sábado (24/01/2026). Paramédicos acudieron al lugar tras varias llamadas de auxilio de los vecinos, pero al evaluar al paciente constataron que ya no contaba con signos vitales.

En las imágenes compartidas por los rescatistas se pudo constatar que el fallecido quedó tendido en el suelo, junto a un casco de motocicleta. Tras confirmar el deceso, los rescatistas cubrieron a la víctima y pidieron el apoyo de las autoridades.

Según la descripción de los rescatistas, la víctima del accidente de tránsito en el bulevar Tulam Zu, zona 7 capitalina, tenía al menos 25 años.

Cabe resaltar que la víctima mortal quedó tendida en el asfalto, sobre el carril derecho, de la pista que va desde Mixco hacia la Ciudad de Guatemala.

Barrio El Gallito: el territorio bajo control de las pandillas en el centro de Guatemala

Históricamente, el popular barrio de El Gallito ha sido un territorio prohibido para los foráneos debido a la proliferación de grupos criminales.

Tránsito lento en Mixco

El accidente de tránsito causó un fuerte congestionamiento vehicular en el lugar, por lo que no se descartó la recomendación de hacer uso de rutas alternas en el referido sector.

Vecinos destacaron la presencia de autoridades de tránsito, quienes regularon el paso vial en el área afectada por el accidente, cuyas causas y detalles están en investigación.

