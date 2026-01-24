 Localizan drogas en una bodega de encomiendas de la zona 12
Nacionales

Localizan drogas en una bodega de encomiendas de la zona 12

El cargamento fue encontrado gracias al apoyo de la agente canina K9 Sora. El ilícito tenía como destino Guastatoya, El Progreso.

Compartir:
El ilícito tenía como destino el departamento de El Progreso., PNC de Guatemala.
El ilícito tenía como destino el departamento de El Progreso. / FOTO: PNC de Guatemala.

Con el apoyo de la agente K9, Sora, la Policía Nacional Civil (PNC) interceptó un cargamento de drogas que permanecía en un almacén de encomiendas de la zona 12 capitalina, reportaron este sábado (24.01.2026). Según el ente de seguridad, la encomienda había salido del departamento de Huehuetenango, con destino hacia el municipio de Guastatoya, departamento de El Progreso.

Agentes de la PNC descubrieron que en el interior de varias cajas encontraron ocho bolsas conteniendo marihuana. Las autoridades describieron que las bolsas eran de grandes proporciones y de color transparente.

Fotos: Decomisan dos pistolas y otros ilícitos tras requisa en la cárcel Renovación 1

Autoridades reportaron que una requisa que empezó el pasado viernes en la cárcel de Renovación 1 concluyó con el hallazgo de varios ilícitos.

En Portada

Presentan amparo contra la Comisión de Postulación para TSEt
Nacionales

Presentan amparo contra la Comisión de Postulación para TSE

12:39 PM, Ene 24
Todo listo para la Media Maratón Max Tott 2026t
Deportes

Todo listo para la Media Maratón Max Tott 2026

11:38 AM, Ene 24
Trump amenaza a Canadá con un arancel del 100 % si firma un acuerdo comercial con Chinat
Internacionales

Trump amenaza a Canadá con un arancel del 100 % si firma un acuerdo comercial con China

09:15 AM, Ene 24
Insivumeh pronostica ambiente cálido en el país durante el díat
Nacionales

Insivumeh pronostica ambiente cálido en el país durante el día

10:36 AM, Ene 24

Temas

GuatemalaEstados UnidosEE.UU.#liganacionalNoticias de GuatemalaDonald TrumpFútbolPNCVenezuelaReal MadridNicolás Maduro
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Nintendo Switch 2 ,Instagram
Gaming

Nintendo despierta rumores de una Switch 2 Lite: esto es lo que se sabe

Euphoria ,Facebook
Farándula

Primera vista del regreso de Zendaya a Euphoria en nuevo tráiler

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos