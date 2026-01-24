Localizan drogas en una bodega de encomiendas de la zona 12

Con el apoyo de la agente K9, Sora, la Policía Nacional Civil (PNC) interceptó un cargamento de drogas que permanecía en un almacén de encomiendas de la zona 12 capitalina, reportaron este sábado (24.01.2026). Según el ente de seguridad, la encomienda había salido del departamento de Huehuetenango, con destino hacia el municipio de Guastatoya, departamento de El Progreso.
Agentes de la PNC descubrieron que en el interior de varias cajas encontraron ocho bolsas conteniendo marihuana. Las autoridades describieron que las bolsas eran de grandes proporciones y de color transparente.