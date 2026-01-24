 Decomisan ilícitos tras requisa en la cárcel Renovación 1
Fotos: Decomisan dos pistolas y otros ilícitos tras requisa en la cárcel Renovación 1

Autoridades reportaron que una requisa que empezó el pasado viernes en la cárcel de Renovación 1 concluyó con el hallazgo de varios ilícitos.

El operativo dentro de Renovación 1 empezó el viernes pasado.
El operativo dentro de Renovación 1 empezó el viernes pasado.

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó que este sábado (24/01/2026) finalizó una requisa en el centro carcelario Renovación 1 con el hallazgo de varios ilícitos, entre ellos dos pistolas con dos tolvas y 52 municiones. Los uniformados también reportaron haber encontrado piedras de crack, una bolsa con marihuana, dos cartuchos ya percutados para fusil, una granada de fragmentación, 12 teléfonos celulares, 3 cargadores para celular y llaves para grilletes.

Las autoridades también anunciaron la recuperación de equipo que pertenece al personal del Sistema Penitenciario que estuvo retenido el pasado fin de semana como rehén, en medio de los motines ejecutados en tres cárceles.

Las autoridades describieron que los objetos encontrados en Renovación 1, que pertenecen a Presidios están:

  • Seis chalecos antibalas,
  • Un chaleco táctico antidisturbios,
  • Catorce caretas anti-gas lacrimógeno,
  • Un par de botas,
  • Cuatro pares de grilletes,
  • Tres tonfas o bastones cortos utilizados para defensa y ataque.
  • Doce radios portátiles,
  • Catorce cargadores de radios portátil,
  • Dos granadas de gas lacrimógeno,
  • Tres tolvas para fusil,
  • Cinco tolvas para pistola,
  • Dos detectores de metal, bocinas y equipos de cómputo.

Reos sometidos al orden en Renovación 1

Según las imágenes del operativo dentro del penal, las Fuerzas Especiales de la PNC ingresaron al recinto carcelario y sometieron al orden a varios prisioneros antes de encontrar los objetos ilegales. Los reclusos fueron puestos contra el suelo en un tramo de terracería, mientras se realizaban los registros en el lugar.

Para ingresar a algunos de los ambientes de la cárcel, los uniformados tuvieron que hacer uso de escaleras, para entrar por el techo. Asimismo, los uniformados se apoyaron de agentes caninos K9 para desarrollar las pesquisas en el centro carcelario.

Las autoridades recogieron todos los objetos ilícitos encontrados y los trasladaron hacia un lugar en donde fueron embalados para posteriormente ser llevados como evidencia en los procesos penales posteriores.

Durante el operativo, varios agentes de las FEP se ubicaron sobre una construcción de concreto de la cárcel para mantener el control desde el aire, mientras se realizaba el registro de las celdas en Renovación 1.

Suspenden traslados de privados de libertad a hospitales

Esta semana tampoco se hicieron traslados a juzgados y tribunales.

