 Suspensión de traslados de reclusos a hospitales
Nacionales

Suspenden traslados de privados de libertad a hospitales

Esta semana tampoco se hicieron traslados a juzgados y tribunales.

Las autoridades compartieron imágenes relativas a los operativos en las prisiones del país., Sistema Penitenciario
Las autoridades compartieron imágenes relativas a los operativos en las prisiones del país. / FOTO: Sistema Penitenciario

El Sistema Penitenciario confirmó este viernes, 23 de enero, que quedaron suspendidos los traslados de privados de libertad a hospitales. La medida se aplica luego de los incidentes que se registraron el pasado fin de semana en los que hubo motines con retención de rehenes en las cárceles y 10 policías fueron asesinados en ataques simultáneos en las calles.

La referida medida se suma a la decretado anteriormente por la entidad encargada de administrar las cárceles del país de no movilizar reos a juzgados y tribunales como parte de las prácticas de prevención ante nuevos posibles incidentes.

Hasta el momento, no se tienen detalles de cuánto tiempo se mantendrá esta suspensión de traslados de personas que se encuentran en distintas prisiones hacia diferentes puntos para cumplir diligencias.

Las autoridades han puesto en marcha otras acciones para proteger al personal de las fuerzas de seguridad y a la ciudadanía en general. En ese sentido, se han implementado cierres en el perímetro de sedes policiales e instituciones de Gobierno ubicadas en la Ciudad de Guatemala y se mantiene el despliegue de personal de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ejército en distintos puntos.

Requisa de gran magnitud en Renovación 1 tras reciente motín

Las autoridades buscan localizar armas de fuego, drogas u otros objetos ilícitos.

Solicitan refuerzo de seguridad en centros de justicia a nivel nacional

El presidente en funciones del Organismo Judicial (OJ), Carlos Lucero Paz, dio a conocer el pasado martes 20 de enero que se enviaron oficios a los Ministerios de Gobernación y de Defensa Nacional para que brinden seguridad perimetral en los centros de justicia ubicados a nivel nacional.

Según explicó el magistrado, el pasado lunes se llevó a cabo una sesión extraordinaria de pleno para abordar temas relacionados con la seguridad, tomando en cuenta la jornada violenta que vivió el país el pasado fin de semana y que ha generado la muerte de 10 agentes de la Policía Nacional Civil.

En la referida reunión también participó personal de seguridad del OJ y, tras analizar la situación del país, se determinó enviar las solicitudes a las referidas carteras para que se refuercen los controles en alrededores de las sedes de justicia.

* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7

