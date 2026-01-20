Suspenden traslados de privados de libertad a juzgados

La Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) dio a conocer este martes, 20 de enero, que los traslados de privados de libertad hacia las diferentes judicaturas fueron suspendidos. Se trata de una medida de seguridad que se aplicó tomando en cuenta la situación que se presenta en el país, donde ha recientemente hubo ataques simultáneos contra policías.
La institución implementó desde este día la referida disposición y no se ha especificado hasta qué fecha se estarían reanudando los traslados. Mientras tanto, se ha reportado atrasos en audiencias por la incomparecencia de los sindicados.
Esta suspensión se suma a otras medidas que han puesto en marcha las autoridades, como cierres en el perímetro de sedes policiales e instituciones de Gobierno ubicadas en la Ciudad de Guatemala y el despliegue de personal de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ejército a distintos puntos.
Las referidas acciones surgieron luego de la muerte de 10 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) el pasado fin de semana cuando fueron atacados con armas de fuego en distintos puntos de la capital y Villa Nueva, actos que las autoridades han atribuido a las pandillas.
Al menos nueve presuntos sicarios han sido detenidos por las fuerzas de seguridad por su posible vinculación con los asesinatos.
Guatemala bajo estado de sitio
Debido a la ola de violencia generada en el país, el presidente Bernardo Arévalo declaró el domingo por la noche un estado de sitio que se extenderá por 30 días y que permite a las autoridades hacer arrestos sin orden judicial.
El Congreso de la República conoció el tema de la declaración del Ejecutivo y decidió ratificar el decreto respectivo, por lo que se mantiene vigente esta medida con la que se busca hacerle frente a las acciones que puedan llevar a cabo los grupos criminales recién declarados como terroristas en EE. UU. y Guatemala.
El Gobierno de Arévalo de León y las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha viven una pugna desde el año pasado, cuando las autoridades trasladaron a los cabecillas de las estructuras criminales a una cárcel de alta seguridad denominada 'Renovación I' y les cesaron sus privilegios habilitados en Administraciones anteriores.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7