Según PNC, grupos criminales coordinan más ataques armados

El Subdirector General de Prevención del Delito de la Policía Nacional Civil (PNC), Pablo Rodríguez Ismalej, informó que realizaron tres incursiones a igual número de colonias en la zona 18, desde donde se cree que organizaciones criminales coordinan más ataques armados como los del domingo pasado que cobraron la vida de al menos 10 policías.
Ismalej explicó por medio de un video en canales oficiales, que los operativos ser realizaron en las colonias Juana de Arco, El Limón y Nueva Jerusalén, con el propósito de evitar que se efectúen esas agresiones.
Asimismo, el funcionario pidió a la población que denuncie a los grupos que puedan estar detrás de estas planificaciones, por medio del teléfono 110.
Durante los procedimientos en la zona 18, la PNC reportó el hallazgo de cámaras de videovigilancia que fueron instaladas de manera clandestina en las colonias en mención.
En estos lugares tenemos información en la cual organizaciones delincuenciales están coordinando ataques en estos lugares, por eso la PNC hace las coordinaciones en seguimiento al Estado de Sitio que fue decretado en nuestro país", aseguró Ismalej.
Instan a no tener miedo de denunciar
El funcionario instó a los vecinos de la Ciudad de Guatemala a no tener miedo de denunciar y aseguró que en estos tres lugares incursionó una gran cantidad de policías. "Es para identificar a las personas, o a los delincuentes, para poder aprehender a todas aquellas personas que tienen orden de captura por algún delito", añadió.
El Subdirector finalizó indicando que estos esfuerzos se hacen con el propósito de darle la seguridad respectiva a los habitantes de las tres colonias antes indicadas.
En imágenes de la PNC se pudo apreciar que elementos de las fuerzas élite ingresaron a estos tres lugares y realizaron allanamientos con el fin de ubicar ilícitos. Además, varios uniformados utilizaron escaleras y otro tipo de herramientas para decomisar las cámaras que se habían instalado en las calles y avenidas, sin previa autorización.
