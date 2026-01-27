Aumenta a 33 los aspirantes a magistrados TSE

La Comisión de Postulación encargada de conformar una nómina de candidatos para magistrados titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE) continúo este martes 27 de enero, con la recepción de expedientes de aspirantes a una magistratura en el ente electoral.
Al cierre del tercer día de admisión y a falta de un solo día de recepción, se registran 33 aspirantes a magistrado.
Este martes la postuladora recibió 29 expedientes entre quienes destacan fiscales y exfiscales del Ministerio Público, así como magistrados de Sala.
Ingrid Lisseth Soto Carcuz, quien actualmente funge como encargada de la Unidad Especializada de Voto en el Extranjero del TSE fue la primera en entregar sus documentos el pasado domingo, en tanto, el lunes, se presentaron Guillermo Demetrio España Mérida, actual magistrado de Sala de Apelaciones, y José Alejandro Córdova, vigente Procurador de los Derechos Humanos (PDH) y Carlos Roberto Garza, actual inspector general del TSE.
Durante esta jornada la Comisión, devolvió los expedientes a los postulantes por inconsistencias, entre ellas la falta de antecedentes penales completos y material audiovisual incompleto, situaciones que deberán ser subsanadas dentro de los plazos definidos por la convocatoria.
La recepción de documentos continuará este miércoles 28 de enero, en horario de 8:00 a 18:00 horas, con supervisión permanente de la Comisión de Postulación.
Guatemala inició el proceso para la renovación de los cinco magistrados titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que estará a cargo de los comicios generales programados para 2027.
Los nuevos magistrados tomarán posesión el próximo 20 de marzo para un período de seis años, por lo que tendrán bajo su mandato también la realización de las elecciones en 2031.
El proceso empezó con el voto de miles de abogados y licenciados de diversas ciencias sociales para designar a sus representantes en una comisión de postulación, compuesta también por el rector de la Universidad de San Carlos (Usac) y de las universidades privadas.
