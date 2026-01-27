 Guatemala incauta tres toneladas de cocaína en contenedores
Nacionales

Guatemala incauta casi 3 toneladas de cocaína en contenedores procedentes de Costa Rica

"Estamos golpeando al narcotráfico en su núcleo", aseguró el ministro de Gobernación, Marco Villeda, al dar a conocer los resultados de operativos recientes.

Parte del cargamento de droga decomisado en contenedores que llegaron a Guatemala procedentes de Costa Rica., Ministerio de Gobernación
Parte del cargamento de droga decomisado en contenedores que llegaron a Guatemala procedentes de Costa Rica. / FOTO: Ministerio de Gobernación

Las autoridades de Guatemala informaron este martes del decomiso en las últimas horas de una tonelada de cocaína, que se suma a casi otras dos incautadas desde el domingo pasado en uno de los puerto más importante del país y dentro de contenedores procedentes de Costa Rica.

"Estamos golpeando al narcotráfico en su núcleo", dijo en una conferencia de prensa el ministro de Gobernación (Interior), Marco Antonio Villeda, en la que detalló que el domingo y lunes se decomisaron más de 1,9 toneladas de cocaína y este martes otros mil kilos en contenedores en el Puerto Quetzal, uno de los dos más importantes del país, ubicado en las costas al océano Pacífico.

Los contenedores con la droga llegaron procedentes de Costa Rica, de acuerdo con el portavoz de la Policía, Jorge Aguilar.

De acuerdo con el ministro Villeda, las casi tres toneladas de cocaína están valoradas en 26 millones de dólares aproximadamente.

Por aparte, el funcionario señaló que también se han erradicado varios miles de arbustos de coca valorados en aproximadamente 126 mil 400 quetzales.

Foto embed
Datos revelados por las autoridades sobre incautación de droga en contenedores en Puerto Quetzal, Escuintla. - Ministerio de Gobernación

Detienen a presunto narcotraficante requerido por EE. UU.

El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, indicó en la misma conferencia que la lucha contra el narcotráfico continúa, ya que el martes se capturó a un presunto narcotraficante para su extradición a Estados Unidos.

Se trata de Alex Javier Cardona Estrada, de 43 años, quien es conocido como "Chele Peña", por una orden de detención emitida en agosto de 2023. El arresto se registró en el departamento de Zacapa, en el este del territorio.

El año pasado, Guatemala decomisó 9,8 toneladas de cocaína y capturó a 19 narcotraficantes solicitados en extradición por la justicia de Estados Unidos.

La cifra fue menor a las 18,2 toneladas del mismo estupefaciente que las autoridades incautaron en durante 2024, año en el que también fueron detenidos 18 traficantes de droga a petición de EEUU.

