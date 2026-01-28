PNC descubre más cocaína en contenedores de Escuintla

La Policía Nacional Civil (PNC) dio a conocer este miércoles 28 de enero que, tras la revisión de otros dos contenedores de los detectados con posibles ilícitos en Puerto Quetzal, Escuintla, fueron localizados más paquetes de cocaína.
Según el reporte emitido por la institución, los agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) llevaron a cabo la inspección correspondiente del contenido de estos contenedores que ingresaron al territorio nacional recientemente.
Los investigadores determinaron que en el interior fueron descubiertos 1 mil 044 paquetes de la referida droga que, al igual que en los otros cargamentos decomisados esta semana, se encontraba escondida en sacos de harina de coquillo.
Golpe al narcotráfico
Las autoridades de Guatemala informaron que el decomiso en las últimas horas de aproximadamente una tonelada de cocaína se suma a casi otras dos incautadas desde el domingo pasado en uno de los puerto más importantes del país y dentro de contenedores procedentes de Costa Rica
"Estamos golpeando al narcotráfico en su núcleo", dijo ayer en una conferencia de prensa el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, en la que detalló que el domingo y lunes se decomisaron más de 1,9 toneladas de cocaína en el Puerto Quetzal, ubicado en las costas al océano Pacífico.
Los contenedores con la droga llegaron procedentes de Costa Rica, de acuerdo con el portavoz de la Policía, Jorge Aguilar.
De acuerdo con el ministro Villeda, las casi tres toneladas de cocaína están valoradas en 26 millones de dólares aproximadamente.
El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, indicó que la lucha contra el narcotráfico continúa, ya que el martes se capturó a un presunto narcotraficante para su extradición a Estados Unidos.
Se trata de Alex Javier Cardona Estrada, de 43 años, quien es conocido como "Chele Peña", por una orden de detención emitida en agosto de 2023. El arresto se registró en el departamento de Zacapa, en el este del territorio.
El año pasado, Guatemala decomisó 9,8 toneladas de cocaína y capturó a 19 narcotraficantes solicitados en extradición por la justicia de Estados Unidos.
La cifra fue menor a las 18,2 toneladas del mismo estupefaciente que las autoridades incautaron en durante 2024, año en el que también fueron detenidos 18 traficantes de droga a petición de EEUU.
* Con información de la agencia de noticias EFE y Estela Noj, Emisoras Unidas 89.7