Momentos de tensión durante las elecciones de la ANAM

Durante la gala de elecciones de junta directiva de la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM) para el periodo 2026-2027, que fueron ganadas por el alcalde, Sebastián Siero, se presentaron momentos de tensión entre los participantes. De esos momentos incómodos surgió una denuncia en la que los presentes denunciaron que los alcaldes Juan Carlos Pellecer y Enrique Arredondo agredieron a la directiva.
En imágenes compartidas del evento de la ANAM, se pudo constatar que uno de los aludidos, Enrique Arredondo, arrebató documentación del proceso de elecciones al maestro de ceremonia. Asimismo, quedó evidenciado que Pellecer arrebató el micrófono a otro de los integrantes de la directiva que estaba en el uso de la palabra.
Al comienzo del video, Pellecer sube a la tarima para increpar el proceso de elecciones, con la intención de dirigirse al público, arrebatando el micrófono. Sin embargo, no pudo hacer uso del sonido, porque el aparato no funcionó cuando el lo tomó.
Después de esa escena, el jefe edil señaló al integrante de la directiva mientras reclamaba. Finalmente, se movilizó a un costado del escenario, pero Arredondo permaneció al lado del maestro de ceremonia, y al momento de la lectura tomó por la fuerza el documento que se estaba usando.
Momento en que arrebataron documento
Al momento en el que se logró captar la agresión y arrebato de la hoja, se escucha que quien dirigía la ceremonia en ese momento estaba por juramentar a las personas que asumirían los cargos para el periodo 2026 - 2027.
Posteriormente, el jefe edil, Sebastián Siero, fue rodeado por otros asistentes a la gala de la ANAM para manifestarle su felicitación por el éxito.
Siero se manifestó sorprendido de que únicamente una planilla participara en la elección, afirmando que ese era el primer reto para lograr la relección. Consideró que los otros grupos no lograron conformar su planilla por temas de apoyo.